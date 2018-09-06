Город без детей

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За сутки из 25-тысячного Армянска вывезли больше 4 тыс. детей, и в городе почти не осталось школьников и детсадовцев. Их на две недели отправили в здравницы на побережье Черного моря. Следующими Армянск могут покинуть дети до трех лет и их мамы, а также беременные женщины. Напомним, в городе Армянск на севере Крыма произошел выброс в атмосферу вредных химических веществ. В пробах воздуха 4 сентября было обнаружено превышающее норму содержание сернистого ангидрида. Республиканские власти уверяют, что никакой опасности для здоровья людей в городе нет. Работу завода «Титан» решено остановить: причиной выбросов называют кислотонакопитель предприятия, в котором испарилась вода и начала испаряться кислота. «Ъ» пообщался с жителями Армянска и соседнего села Перекоп и выяснил, как им живется в городе без детей, но с сернистым ангидридом.

В Красноперекопске, который расположен в 20−25 км от завода «Титан», еще лето: вдоль трассы стоят зеленые деревья, кругом цветы. В Армянске, похоже, осень наступила внезапно и преждевременно.

Листва пожелтела. Оранжевый оттенок приобрели даже некоторые хвойные деревья. На улицах почти нет людей.

На встречу едут автобусы, по шесть в колонне. Каждую колонну сопровождают по две машины ГИБДД. В пресс-службе минобразования Крыма «Ъ» рассказали, что накануне вывезли из города более 2,8 тыс. местных школьников — учащихся 2−11-х классов. Детей отвезли в санатории Евпатории, Сак и Бахчисарайского района, где они пробудут ближайшие две недели. Автобусы для них предоставили ГУП «Черноморнефтегаз», фирма «Евпатранс» и несколько других перевозчиков.

В минобразования подчеркивают, что выезд был добровольным: около 20% родителей школьников в лагерь их не отпустили.

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5 сентября из Армянска вывезли еще 1184 ребенка с матерями (всего население города, по данным 2014 года, составляет около 22 тыс. человек).

Местная жительница Людмила Волошина своего сына второклассника решила оставить дома. «У меня муж инвалид и еще один ребенок — год и месяц. Решили, что если поедем, то только все», — сказала женщина. По ее словам, выбросы в районе Армянска на ее здоровье никак не сказались: «Ну было тяжело дышать утром в прошлую пятницу и субботу. А так ничего особенного».

Ее сосед Сергей Фролов говорит, что о выбросе вредных веществ в атмосферу узнал из интернета.

«Пару недель назад это было, — рассказывает житель Армянска.— Ручки на мебели металлические позеленели, чайник заржавел. На улицу вышел: машина покрылась чем-то оранжево-желтым, вымыл. А через пару дней уже в новостях прочитал».

Сергей Фролов считает, что в Армянске не произошло ничего страшного: «больше паники». Но двух детей-школьников 4 сентября он все же отправил в евпаторийский детский лагерь «Дружба».

Совсем другие настроения царят в селе Перекоп, которое расположено ближе всего к заводу «Титан» и кислотонакопителю.

Перед глазами открывается картина из фильма про постапокалипсис: на деревьях отсутствуют листья, трава ржавого цвета. Воздух пахнет, будто рядом кто-то беспрерывно жжет спички. Во рту быстро появляется металлический привкус, а на губах горечь.

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Над поселком дымят трубы «Титана». Завод решили закрыть 4 сентября, но из работы он выводится постепенно. «Мы планово останавливаем производственный процесс. Из восьми печей пять еще в работе, к 8 сентября останавливается еще одна печь, остаются в работе четыре, 9 сентября останавливаются все печи», — сказал директор «Титана» Андрей Акулов на совещании оперативного штаба по ликвидации последствий выброса химикатов в Армянске, которое прошло под руководством главы Крыма Сергея Аксенова.

Многие жители Перекопа (население около 900 человек) работают на «Титане». Одна из сотрудниц завода, Валентина Анатольевна, рассказала «Ъ», что впервые выбросы местные жители заметили 23 августа. У нее в саду пожелтели и опали листья на абрикосовых деревьях. Затем «заржавели» листья винограда. Ягоды женщина собрала и выкинула: есть их она боится. Каждый день Валентина Анатольевна отмывает металлический забор и калитку. Но даже днем они покрыты маслянистой жидкостью, внешне похожей на отработанное моторное масло. Таким же маслом покрыт дом женщины и даже трубы под мойкой на кухне. «Дышать невозможно уже две недели. Мы на работу, на завод, ходили свежим воздухом подышать», — говорит женщина.

Ее коллега по работе на «Титане» и соседка Оксана Михайловна прикрывает платком нос. Она недоумевает, почему проблемой кислотонакопителя озаботились только сейчас.

«Воды в канале (раньше кислотонакопитель заполняли водой их Северо-Крымского канала, который с весны 2014-го перекрыт украинскими властями.— “Ъ”) нет уже четыре года. Озеро это сохло, сохло и высохло. Неужели кто-то не знал, что этим все закончится и к чему это приведет», — сокрушается женщина.

Напомним, площадь кислотонакопителя — 42 кв. км, а объем — 30 млн кубометров.

Жители Перекопа рассказывают, что многие местные вывезли детей из поселка еще две недели назад самостоятельно: все, кто мог, уехали к родственникам. Село почти опустело, остались только мужчины и старики. Виктор Деснов говорит, что живет возле «Титана» 34 года, с рождения, но никогда ничего подобного не было. Калитку, ворота и другие вещи от маслянистой жидкости он отмывать давно перестал. Говорит: бессмысленно, тут же пачкаются снова. «Это хорошо, что детей сейчас вывезли. А почему раньше не сделали? Две недели уже это все продолжается. А дальше что? С кислотонакопителем ведь ничего не делают!» — возмущается Виктор Деснов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил «Ъ», что контрольные замеры воздуха, воды и почвы ежедневно проводятся в Армянске с 23 августа (именно в этот день в сети появились первые сообщения местных жителей о выбросе вредных веществ).

По его словам, предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе была превышена лишь один раз — в ночь на 4 сентября: «Сразу после этого было принято решение об остановке работы завода “Титан” и объявлены двухнедельные каникулы для школьников и дошкольников».

Пробы воздуха, воды и почвы направлены для исследования в Москву и Санкт-Петербург. К вечеру 6 сентября господин Аксенов ждет их предварительные результаты. Однако уже сейчас, по его словам, понятно, что речь идет о локальной проблеме. «По оценкам специалистов, угрозы Симферополю и другим регионам Крыма на сегодняшний день нет, — пояснил господин Аксенов.— В социальных сетях много дезинформации и панических слухов. Зачастую они намеренно распространяются украинскими политиками, блогерами, СМИ». По его словам, ситуация в Армянске сейчас «стабильная».

Эксперты продолжают разрабатывать техническое решение ликвидации последствий ситуации с испарениями кислоты в Армянске. По одному из вариантов, кислотонакопитель может быть наполнен водой из Каркинитского залива. Однако сначала нужно определить, как она будет взаимодействовать с кислотной средой, чтобы не ухудшить ситуацию. По альтернативному сценарию, кислотонакопитель будет обработан специальными химическими составами. Председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль сообщил «Ъ», что путь решения проблемы пока не найден. «Нам дали трое суток на его поиски. Пока прошли сутки», — сказал господин Вайль.

Пока сотрудники МЧС и местные коммунальщики поливают улицы Армянска водой с содой, а власти расширяют категории местных жителей, которым предложено покинуть город.

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Так, по словам первого заместителя министра здравоохранения Крыма Валентина Савченко, в крымских здравницах подготовили 248 мест для мам с детьми до трех лет. Беременным, по желанию, предлагают лечь на сохранение в роддом соседнего Красноперекопска. В город завезли 80 тыс. медицинских масок, которые будут раздавать бесплатно. К медикам в больнице Армянска за последние сутки обратились 58 человек. Химических отравлений среди поставленных диагнозов нет.

В Минприроды «Ъ» сообщили, что глава ведомства решил направить в «проблемный муниципалитет» государственных инспекторов центрального аппарата Росприроднадзора. «Из-за продолжающихся жалоб жителей Росприроднадзор начал проверку с подразделениями МЧС, Росгидромета и Роспотребнадзора, — сообщили в ведомстве.— Проведен отбор проб выбросов на источнике цеха производства двуокиси титана № 2 по компонентам: серная кислота, диоксид серы, суммарные углеводороды, диоксид титана, оксид углерода». Также рассматривается возможность предоставления особо охраняемых природных территорий региона и соседних территорий для проведения в случае необходимости мероприятий для школьников, размещенных в детских учреждениях за пределами Армянска, добавили в Минприроды.