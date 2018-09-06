«Городская касса» расплатится в суде

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Воронежские полицейские довели до суда дело крупного преступного сообщества обнальщиков, которыми, по версии следствия, руководили братья Руслан и Павел Гончары. Полиция считает, что через сеть пунктов оплаты коммунальных услуг «Городская касса» они прокручивали ежегодно 5 млрд руб. за 1,5% комиссионных и в общей сложности заработали 170 млн руб. Представители защиты братьев Гончаров уверены, что полицейские допустили «не только правовые, но и фактические ошибки» во время расследования, не признают участия их клиентов ни в преступном сообществе, ни в криминальной обналичке, надеясь отбить все обвинения.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, двум организаторам и восьми участникам системы обналичивания вменяется в вину незаконная банковская деятельность в составе преступного сообщества (ч. 2 ст. 172; ст. 210 УК РФ). По версии следствия, жители Липецка Павел и Руслан Гончары прокачивали через несколько подконтрольных юрлиц более 5 млрд руб. в год и обналичивали их заинтересованным лицам за 1,5% комиссионных.

Общий доход от этой деятельности в полиции сначала оценивали в 98,5 млн руб., а в итоге силовики насчитали более 170 млн руб. «чистой прибыли».

Как считает обвинение, братья Гончары решили использовать один из самых крупных потоков наличности в стране — платежи населения за услуги ЖКХ. В Воронеже и Москве, но больше всего в Липецкой области они открыли пункты приема платежей агентской компании под брендом «Городская касса». Услуга была популярна: в дни получения платежек возле окошек их павильонов в Липецке даже выстраивались очереди. Затем полученные наличные в обмен на «безнал» передавались заинтересованным в этом людям. Дело передано в Советский райсуд Липецка, по месту регистрации одного из замешанных в схеме юрлиц.

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Помимо братьев Гончаров в деле фигурируют бывшие работники — кассиры и бухгалтеры их фирм, а также некоторые руководители этих организаций.

Следователи заинтересовались этой историей в начале 2015 года. Весной, 20 марта, они возбудили уголовное дело, а уже через пять дней вместе с оперативниками ФСБ задержали обоих братьев. Они три месяца находились под стражей, а всего силовики привлекли полтора десятка человек в качестве подозреваемых. Некоторые участники, проходящие по делу рядовыми исполнителями, просидели в СИЗО дольше организаторов, а одна из девушек-кассиров «Городской кассы» находилась там год. С лета 2015-го оба Гончара были в Воронеже под домашним арестом и безуспешно пытались через суд добиться перевода в Липецк, где у одного из них была квартира, а у другого — дом.

Само ООО «Городская касса» в 2017 году чуть не было обанкрочено, но рассчиталось с кредиторами и сейчас продолжает работу.

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Представители защиты говорят, что попытаются в суде опровергнуть позицию следствия. По словам адвоката Павла Мальцева, представляющего интересы Павла Гончара, следствие допустило ряд «фактических и юридических ошибок».

«Они вменяют преступное сообщество, основываясь на том, что все эти люди работали в одной фирме, где занимались законной деятельностью. Ведь претензий собственно к ООО “Городская касса” у следствия нет. Кроме того, у них постоянно меняется так называемая комиссия. В деле сменилось несколько следователей, и было несколько экспертиз. Последняя остановилась на 1,5%, но следователь волевым решением вписал в обвинительное заключение 1%», — объяснил господин Мальцев.

Он указал на «излишнюю жестокость» силовиков.

«К примеру, там была девушка-кассир, которая ничем не руководила, но год провела в СИЗО. Или экспедитор, который Гончарам документы возил и числился номинальным директором одной из фирм. Он тоже прошел через изолятор. Это не говоря о четырех фигурантах, сидевших в СИЗО, а потом добившихся снятия всех обвинений», — объяснил он.