Nina Ricci и шпионский скандал

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Смертельно опасный яд вместо парфюма: в «деле Скрипалей» возникли новые вопросы. Накануне полиция опубликовала фотографии сосуда — в нем предположительно находился яд, которым отравили бывшего полковника ГРУ и его дочь. Это флакон популярных духов Nina Ricci, однако сделали его кустарно, как пояснили эксперты парфюмерной компании. Как в сосуде из-под духов могли провезти отравляющее вещество? Об этом — в материале Анастасии Парфеновой и Елены Ивановой.

В списке фотоулик Скотленд-Ярда она выделяется: маленькая розовая коробка, в ней — флакон духов Nina Ricci. Всего пять сантиметров в высоту — легко скрыть в руке, да и на таможне вряд ли вызовет вопросы. Идеальный контейнер для смертельного яда, полагает один из создателей «Новичка» Владимир Углев:

Если все нормально сделано — обработана поверхность после заполнения, пробка притертая. В принципе, любой флакон изготовить для стеклодува даже средней руки ничего не стоит. Могли заказать где-то в сторонней организации, изготовить на любом стекольном заводе или в мастерской. Но я не думаю, что они распылителем воспользовались, потому что это очень опасно для исполнителя. Если просто выливать — затаил дыхание, да и все.

Представители бренда Nina Ricci поспешили уточнить: флакон из-под духов — самоделка. Оригинальный парфюм под названием Premier Jour — в переводе с французского «первый день» — разливают в асимметричные оранжевые сосуды. Колба же с фотографий британской полиции больше похожа на пробник с распылителем от лекарства. Духами из такого пользоваться невозможно заключила коллекционер парфюма Галина Анни:

Этот флакон похож на азиатские подделки под названием perfume oil. Этот диспенсер абсолютно нетипичной формы, через него нельзя разбрызгивать спиртовые духи, но, может быть, ими можно распределять масляное содержимое, но не более. То есть поверх вот этой закручивающейся крышки каким-то образом помещается диспенсер.

Пахнут духи Premier Jour белыми цветами и мандаринами — парфюмеры называют этот аромат «одой свободе и нежности». Ни того, ни другого не почувствовал тот, кто обнаружил ключевую улику в «деле Скрипалей» — Чарли Роули. Это была фирменная запечатанная коробка, а внутри нее флакон — правда, в разобранном виде: колба с маслянистой жидкостью без запаха и распылитель.

Типичная шпионская штучка — бытовой предмет, переделанный для убийства, подчеркнул писатель, историк спецслужб Александр Бондаренко:

Это, что называется, классика жанра. То, что под рукой, и должно сработать. В современное время есть гораздо более удобные вещи, поэтому если бы нужно было действительно убрать кого-то, то делается очень просто — щелкаешь авторучкой, а человек через 15 минут умирает от инфаркта: посылается заряд, который проходит, отравляющие вещества попадают на кожу, и все, никаких доказательств.

Фальшивый флакон Nina Ricci с ядом «Новичок» наверняка войдет в историю спецслужб наравне со знаменитым отравленным зонтиком, которым убили диссидента Маркова. Грустной иронией можно считать то, что в «дело Скрипалей» попал бренд Nina Ricci — ведь это была одна из первых марок, пришедших во враждебный Советский Союз. Парфюм L’Air du Temps был популярен в 70-е — многие помнят его по флакону с белыми голубями на колпачке. Правда, похоже, теперь этот символ мира утратил актуальность.