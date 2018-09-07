Путешествие Петрова и Боширова

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Двое русских разведчиков и яд во флаконе из-под духов Nina Ricci: Лондон рассказал, кто и как, согласно его версии, отравил Скрипалей. Скотленд-Ярд не только назвал имена и показал фото подозреваемых, но и по минутам расписал их передвижение по Великобритании. Правда, вопросов к этой истории теперь стало еще больше. В деталях шпионского скандала разбирался Иван Корякин.

2 марта, три часа дня, двое суток до отравления Скрипалей: из аэропорта Гатвик выходят двое в куртках, проходят под камерами и садятся на поезд до Лондона — это Александр Петров и Руслан Боширов, утверждает Скотленд-Ярд. По крайней мере, эти имена написаны в их российских паспортах, однако полиция не исключает, что они вымышленные. Но зачем России посылать сотрудников спецслужб с национальными паспортами? Полковника КГБ в отставке, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова это не удивляет — у него и самого был такой документ:

Это называется документом прикрытия. Вам могут выписать любой паспорт, хоть на Мату Хари, и он будет вполне подлинным с точки зрения российских правил и российского законодательства. У меня был такой документ прикрытия, и не один, когда я работал в КГБ. А уж в разведке, их там немерено, таких документов.

К тому же, предполагаемые сотрудники ГРУ и не пытаются скрыться: под камерами в ближайшие дни они пройдут десятки раз. Вид у них, конечно, не самый лондонский: кроссовки, джинсы, дутые куртки и шапки (не ушанки) — не герои фильма «Красная жара», как бы ни шутили на эту тему в интернете. В целом, на задание обычно так и одеваются, говорит бывший сотрудник спецслужб Петр Григорьев:

Ты нелегальный разведчик, живешь в обыкновенной «хрущебе» и выполняешь тайное задание. Ты должен быть в «майке-алкашке», в телогреечке. Чем серее, проще и незаметнее разведчик, тем сложнее расшифровать дело.

На следующий день предполагаемые сотрудники ГРУ отправились в Солсбери. Полиция думает, что на разведку. Любопытно, что в тот же день, 3 марта, к Сергею Скрипалю приехала его дочь Юлия. И, возможно, подозреваемые об этом не знали — они покинули Солсбери раньше ее приезда.

Через день, 4 марта, двое в куртках вернулись и нанесли яд на дверную ручку дома Скрипалей. Им в этом помог фальшивый флакон духов Nina Ricci, считает полиция. Вот только здесь уже не так наглядно: камер-то у дома бывшего разведчика нет. Хотя есть более веский аргумент, и он убедил журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга, который следит за «делом Скрипалей»: «У нас живут более 60 млн человек, и не у каждого есть камера наблюдения у двери. Но есть куда более интересная деталь: полиция говорит, что они нашли новые следы “Новичка” в номере лондонского отеля, где остановились Боширов и Петров. Да, хорошо быть скептиком, и многие на протяжении шести месяцев задавались вопросами, но теперь-то каждый может взглянуть на фотографии».

Новость Nina Ricci и шпионский скандал

Судьба «Новичка» от Nina Ricci вообще удивительна. Его искали несколько месяцев, пока в Эймсбери не скончалась от воздействия яда Дон Стерджес. Полиция не исключает, что виной тому такой же флакон, оставленный в одной из закладок. Но адвокату и бывшему следователю Игорю Маркелову непонятно, зачем оставлять столько улик: «Есть масса других способов отобрать у человека жизнь, менее заметных и не оставляющих улики. Большинство людей, которых называют наемными убийцами, пользуются огнестрельным оружием. След от огнестрельного оружия никак не приведет к какой-либо стране».

С другой стороны, может ли быть совпадением появление двух русских в Солсбери за день до отравления? Издание «Фонтанка» узнало номера загранпаспортов Петрова и Боширова: любопытно, что они отличаются последней цифрой, как будто их выдали почти один за другим перед заданием. В любом случае, Лондон пока не доказал связь Боширова и Петрова с ГРУ документально. Так что Москва по-прежнему может сказать, что путешествие Петрова и Боширова было их собственной инициативой.

Тереза Мэй, выступая накануне в парламенте, сообщила, что Королевская прокурорская служба Великобритании готова предъявить двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.