Путешествие Петрова и Боширова
Какие вопросы возникают к расследованию отравления Скрипалей.
Какие вопросы возникают к расследованию отравления Скрипалей.
Двое русских разведчиков и яд во флаконе
2 марта, три часа дня, двое суток до отравления Скрипалей: из аэропорта Гатвик выходят двое в куртках, проходят под камерами и садятся на поезд до Лондона — это Александр Петров и Руслан Боширов, утверждает
Это называется документом прикрытия. Вам могут выписать любой паспорт, хоть на Мату Хари, и он будет вполне подлинным с точки зрения российских правил и российского законодательства. У меня был такой документ прикрытия, и не один, когда я работал в КГБ. А уж в разведке, их там немерено, таких документов.
К тому же, предполагаемые сотрудники ГРУ и не пытаются скрыться: под камерами в ближайшие дни они пройдут десятки раз. Вид у них, конечно, не самый лондонский: кроссовки, джинсы, дутые куртки и шапки (не ушанки) — не герои фильма «Красная жара», как бы ни шутили на эту тему в интернете. В целом, на задание обычно так и одеваются, говорит бывший сотрудник спецслужб Петр Григорьев:
Ты нелегальный разведчик, живешь в обыкновенной «хрущебе» и выполняешь тайное задание. Ты должен быть в «майке-алкашке», в телогреечке. Чем серее, проще и незаметнее разведчик, тем сложнее расшифровать дело.
На следующий день предполагаемые сотрудники ГРУ отправились в Солсбери. Полиция думает, что на разведку. Любопытно, что в тот же день, 3 марта, к Сергею Скрипалю приехала его дочь Юлия. И, возможно, подозреваемые об этом не знали — они покинули Солсбери раньше ее приезда.
Через день, 4 марта, двое в куртках вернулись и нанесли яд на дверную ручку дома Скрипалей. Им в этом помог фальшивый флакон духов Nina Ricci, считает полиция. Вот только здесь уже не так наглядно:
Судьба «Новичка» от Nina Ricci вообще удивительна. Его искали несколько месяцев, пока в Эймсбери не скончалась от воздействия яда Дон Стерджес. Полиция не исключает, что виной тому такой же флакон, оставленный в одной из закладок. Но адвокату и бывшему следователю Игорю Маркелову непонятно, зачем оставлять столько улик: «Есть масса других способов отобрать у человека жизнь, менее заметных и не оставляющих улики. Большинство людей, которых называют наемными убийцами, пользуются огнестрельным оружием. След от огнестрельного оружия никак не приведет к
С другой стороны, может ли быть совпадением появление двух русских в Солсбери за день до отравления? Издание «Фонтанка» узнало номера загранпаспортов Петрова и Боширова: любопытно, что они отличаются последней цифрой, как будто их выдали почти один за другим перед заданием. В любом случае, Лондон пока не доказал связь Боширова и Петрова с ГРУ документально. Так что Москва
Тереза Мэй, выступая накануне в парламенте, сообщила, что Королевская прокурорская служба Великобритании готова предъявить двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.
Министерство иностранных дел России в официальном заявлении охарактеризовало выступление британского премьера как «выдержанное в абсолютно неприемлемой тональности». В заявлении также говорится, что МИД «решительно отвергает инсинуации» в адрес российской стороны и «двух, как утверждается, граждан» России.