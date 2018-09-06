Ученый предупредил о начале кислотных дождей в Крыму

Источник: РИА Новости

«Кислотные дожди, конечно же, будут, и они будут спасением для атмосферы, она очистится от тех оксидов, которые есть в атмосфере. Они чувствуются (в воздухе Армянска — ред.), есть концентрация, она в принципе определяется приборами», — сказал Алексашкин в эфире канала «Крым-24».

Ученый не считает опасной концентрацию кислот в осадках для здоровья человека, однако рекомендует не находиться под открытым дождем. Опасности для растений и почвы также не ожидается, сказал доцент.

Северо-восточное направление ветра в Армянске в четверг может привести к тому, что кислотные дожди могут пройти и в центральных регионах полуострова.

«Можно говорить, что часть оксидов попадет на территорию Крыма, может часть дойдет и до Симферополя. В Симферополе начался дождь, это поможет очистить атмосферу», — добавил Алексашкин.

Ученый рекомендует крымчанам чаще умываться, используя детское мыло. Согласно прогнозу гидрометеоцентра Крыма, в ближайшие двое суток на полуострове пройдут сильные ливни, сопровождаемые порывистым ветром.

В Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод «Крымский Титан» был остановлен на две недели.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Новость Город без детей

В МЧС сообщили, что в целях снижения концентрации отходов производства на «Крымском Титане» осуществляется наполнение водой кислотонакопителей из девяти скважин, решается вопрос прокладки трубопроводов для забора воды из Каркинитского залива. В течение суток проведена санитарная обработка раствором воды и кальцинированной соды 213 километров дорог (всего 556 километров), 48 домов (всего 148), 37 улиц (всего 182) и 15 автомобилей (всего 39). На обработку израсходовали почти 322 кубических метров раствора (всего 693,5 кубометра).