Появилось видео с «отравителями Скрипалей»

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Утверждается, что запись была сделана в воскресенье, 4 марта в 13:49, через несколько минут после того, как бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «Новичком». На видео двое мужчин проходят мимо магазина, потом останавливаются и рассматривают витрины.

Daily Mail пишет, что это Петров и Боширов, которые направляются на вокзал, чтобы покинуть город. Мужчины выглядят спокойными и веселыми. Владельцы магазина заявили, что предполагаемых россиян привлекла коллекция редких монет, выставленная на витрине. Сам магазин в воскресенье был закрыт.

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