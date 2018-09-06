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18:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео с «отравителями Скрипалей»

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в совершении атаки с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», попали в камеру видеонаблюдения антикварного магазина в Солсбери. Об этом сообщила Daily Mail, опубликовав видеозапись.

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11
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Утверждается, что запись была сделана в воскресенье, 4 марта в 13:49, через несколько минут после того, как бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «Новичком». На видео двое мужчин проходят мимо магазина, потом останавливаются и рассматривают витрины.

Daily Mail пишет, что это Петров и Боширов, которые направляются на вокзал, чтобы покинуть город. Мужчины выглядят спокойными и веселыми. Владельцы магазина заявили, что предполагаемых россиян привлекла коллекция редких монет, выставленная на витрине. Сам магазин в воскресенье был закрыт.

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5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе. На арест Петрова и Боширова выдан европейский ордер. Были опубликованы фото подозреваемых в аэропорту Гатвик и кадр с камер видеонаблюдения в Лондоне. Москва отрицает свою причастность к происшествию в Солсбери.

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16:57 (мск)© Ньюстюб
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