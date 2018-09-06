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18:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Подземный переход в Ялте превратился в резервуар с водой (видео)

В результате ливня в курортном городе выпало полторы месячных нормы осадков, сообщает Крымский гидрометцентр.

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Источник: РИА "Новости"

Коммунальные службы Ялты устраняют последствия сильнейшего ливня — в городе оказались подтоплены улицы, подвалы, а также оборваны провода электропередач. В нескольких районах отключилось электричество.

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Затопленным оказался один из подземных переходов — вода заполнила его до самого потолка.

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Крымчане постят в соцсетях видео с места событий.

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