Подземный переход в Ялте превратился в резервуар с водой (видео)
В результате ливня в курортном городе выпало полторы месячных нормы осадков, сообщает Крымский гидрометцентр.
В результате ливня в курортном городе выпало полторы месячных нормы осадков, сообщает Крымский гидрометцентр.
Коммунальные службы Ялты устраняют последствия сильнейшего ливня — в городе оказались подтоплены улицы, подвалы, а также оборваны провода электропередач. В нескольких районах отключилось электричество.
Затопленным оказался один из подземных переходов — вода заполнила его до самого потолка.
Крымчане постят в соцсетях видео с места событий.