Александр Петров прокомментировал сообщения о причастности к делу Скрипалей

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Ранее СМИ выяснили, что Петров, которого вместе с Русланом Бошировым обвинили в покушении на убийство Скрипалей, родился 31 июля 1979 года и числится сотрудником ФГУП НПО «Микроген», которое занимается производством иммунобиологических препаратов.

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион», — рассказал RT Петров.

Накануне британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли. Глава британского правительства Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

При этом в МИД России заявили, что опубликованные Лондоном имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят, а расследование преступлений такого рода требует сотрудничества правоохранительных структур двух стран. В Генпрокуратуре подтвердили намерение сотрудничать с британскими структурами по этому делу и выразили надежду получить доказательства причастности россиян.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств вины России. В Москве неоднократно предлагали свою помощь в расследовании инцидента, однако британская сторона проигнорировала эти обращения.