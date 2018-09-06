США потеряли боевой беспилотник над Испанией

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По его сведениям, до запроса журналистов факт гибели дрона, по сути, скрывался командованием Военно-воздушных сил США. Как отмечается, это могло быть сделано из-за технологий, которые могут представлять ценность для других стран, даже если беспилотник поврежден.

К настоящему времени место крушения уже обнаружено, а сам аппарат поднят на поверхность и доставлен на военно-морскую базу Рота. Затем его должны отправить в США. Что именно произошло с беспилотником, не сообщается. Как заявил представитель Центра безопасности ВВС США Джош Эйкок, причины произошедшего расследуются.