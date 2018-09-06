Умер известный актер Берт Рейнолдс

Источник: AP 2018

По данным издания, смерть наступила в результате сердечного приступа. Артист скончался в больнице во Флориде в окружении своей семьи.

Журналисты отмечают, что у Рейнолдса были серьезные проблемы со здоровьем. В феврале 2010 года он перенес операцию на сердце.