На Илона Маска подали в суд из-за биржевых махинаций
Руководитель исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт обвинил главу автопроизводителя Tesla Илона Маска в биржевых махинациях и подал на него в суд, сообщает CNBC.
Руководитель исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт обвинил главу автопроизводителя Tesla Илона Маска в биржевых махинациях и подал на него в суд, сообщает CNBC.
В начале августе господин Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla, но впоследствии отказался от своих намерений.
В иске утверждается, что господин Маск «манипулировал ценой акций Tesla, выдавая ложную и вводящую в заблуждение информацию». «Это похоже на хрестоматийный случай мошенничества», — сказал Майкл Канти, один из адвокатов фирмы Labaton Sucharow, представляющей интересы истца.
В Tesla пока никак не прокомментировали иск.
Заявления Илона Маска о намерении выкупить акции Tesla уже стали поводом для проверки со стороны финансовых регуляторов США. Кроме того, группа акционеров компании подала против него коллективный иск, утверждая, что она понесла финансовые потери.
Подробности — в публикации «Ъ» «Финансовый регулятор проверит Илона Маска на популизм».