На Илона Маска подали в суд из-за биржевых махинаций

Источник: Reuters

В начале августе господин Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla, но впоследствии отказался от своих намерений.

В иске утверждается, что господин Маск «манипулировал ценой акций Tesla, выдавая ложную и вводящую в заблуждение информацию». «Это похоже на хрестоматийный случай мошенничества», — сказал Майкл Канти, один из адвокатов фирмы Labaton Sucharow, представляющей интересы истца.

В Tesla пока никак не прокомментировали иск.

Заявления Илона Маска о намерении выкупить акции Tesla уже стали поводом для проверки со стороны финансовых регуляторов США. Кроме того, группа акционеров компании подала против него коллективный иск, утверждая, что она понесла финансовые потери.