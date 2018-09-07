Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест на знание названий животных. Первая учебная неделя, привет!
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Ксению Бородину осудили за то, что ее дочь ходит в садик во вторую смену
Матвиенко рассказала, к чему приведут изменения Путина по пенсиям
Сказанное главой Центробанка может повлиять на всех россиян
Какое направление стало самым выгодным для отдыха Билеты в несколько европейских стран начали продавать с большой скидкой, несмотря на рост доллара и евро
СМИ: Компании из США выстроились в очередь за украинским газом
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Исхудал: Опубликовано фото онкобольного Крутого на "Новой Волне"
"Совесть потеряла": Сеть о эмигрирующей Самойловой
Ким Кардашьян встретилась с Иванкой Трамп в Белом доме
Меган Маркл вошла в список самых стильных знаменитостей
"Ткани мало": грудь Серябкиной выпадает из купальника - фото
50-летний грибник справился с медведем врукопашную
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
05:51 (мск), источник: Коммерсантъ

На Илона Маска подали в суд из-за биржевых махинаций

Руководитель исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт обвинил главу автопроизводителя Tesla Илона Маска в биржевых махинациях и подал на него в суд, сообщает CNBC.

Наверх
Источник: Reuters

В начале августе господин Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla, но впоследствии отказался от своих намерений.

В иске утверждается, что господин Маск «манипулировал ценой акций Tesla, выдавая ложную и вводящую в заблуждение информацию». «Это похоже на хрестоматийный случай мошенничества», — сказал Майкл Канти, один из адвокатов фирмы Labaton Sucharow, представляющей интересы истца.

В Tesla пока никак не прокомментировали иск.

Заявления Илона Маска о намерении выкупить акции Tesla уже стали поводом для проверки со стороны финансовых регуляторов США. Кроме того, группа акционеров компании подала против него коллективный иск, утверждая, что она понесла финансовые потери.

Подробности — в публикации «Ъ» «Финансовый регулятор проверит Илона Маска на популизм».

 Скоро Россию ждет грандиозное событие
«Уезжают от безысходности»: Россию покидают чемпионы
Страны ЕС и США согласились с выводами Лондона по делу Скрипалей
В соцсетях устроили флешмоб о «жирующих москвичах»
Умер известный актер Берт Рейнолдс
Делегация из США признала референдум в Крыму законным
Заплати дважды. Как банки списывают со счета вдвое больше денег
Мальчик случайно встретил отца на школьной экскурсии в тюрьму
Россиян заставили платить за дешевую ипотеку
Спорт
Сборная, ты — тоже наследие ЧМ! В пятницу, 7 сентября, сборная России проведет первый матч после чемпионата мира
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
В МВД ответили, каким водителям не надо получать права Вопрос правового статуса пользователей «современных технических средств передвижения» поднимался правительством ещё год назад
Кино
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» Экс-участница «Дома 2» прокомментировала новый проект бывшей коллеги
Недвижимость
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Леди
Честность, жизнелюбие, гибкость: за что иностранцы любят наших женщин Мы спросили у экспатов, чем их поразили наши соотечественницы.
Дети
Поклонники восхищаются красотой дочери Алексея Панина Пользователи сети нарекли Аню «папиной дочкой»
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь