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11:44 (мск), источник: Газета.Ру

Выбросы в Крыму: почему закрывают завод в Армянске

Эксперт ООН оценил опасность выброса в Армянске.

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Источник: Reuters

В Армянске был зафиксирован выброс сернистого ангидрида с завода «Крымский титан». Чем опасно это вещество для жителей Крыма и как вести себя в условиях заражения, «Газете.Ru» рассказал заслуженный профессор МГУ, вице-президент РАЕН, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян.

— В Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Откуда он там берется и в каких технологических процессах участвует?

— В этом городе есть крупное химическое производство — «Крымский титан». Этот завод производит диоксид титана TiO2, который используется во многих отраслях народного хозяйства, в том числе в детских присыпках. Для получения его и других веществ, в том числе сульфатов, на этом заводе используется очень много серной кислоты.

Важно то, что у завода есть так называемый кислотоотстойник, или кислотонакопитель, в котором происходит накопление сернокислотных отходов, в том числе уже отработанной серной кислоты.
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Серная кислота — продукт взаимодействия серного ангидрида SO3 с водой. А серный ангидрид производится из сернистого ангидрида SO2, который в свою очередь получают окислением серы.

Эта важно потому, что если в кислотоотстойнике концентрация воды вдруг начинает уменьшаться, то в воздух летят серный и сернистый ангидриды.

Чтобы серный и сернистый ангидриды существовали там в виде жидких кислот, нужно большое количество воды. Если отстойник находится под прямыми лучами жаркого крымского солнца при дефиците дождей, а в Крыму этим летом была жара, вся вода улетала. Вслед за ней улетали в газообразном состоянии серные и сернистые ангидриды.

— Как далеко они могут переноситься?

— Все зависит от ветра. Подобные «химические спутники Земли» поступают в атмосферу из разных источников. Сернистый ангидрид, например, поступает из труб ТЭЦ, которые топятся углем, раньше он вылетал из выхлопных труб автомобилей. В отсутствие дождей поднимающийся в атмосферу токсичный газ подхватывается ветром, и его несет в том направлении, куда дует ветер.

Как это было в Чернобыле — когда поднялся южный ветер, и радиоактивные изотопы понесло в Скандинавию, где впервые они и выпали.

— Насколько опасен сернистый ангидрид для здоровья?

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— Сернистый ангидрид, попадая в дыхательные пути, вызывает хронические бронхиты. Это опухоли в горле, и если отравление происходит несколько лет, то опухоли доброкачественные могут превращаться в злокачественные и вызывать рак горла.

Однако от одного раза никакого рака не будет. В Армянске пока не тот случай. Свойств накопления в организме сернистый ангидрид не имеет, поскольку, попадая в организм, он растворяется в водной фазе, превращается в кислоту и выводится естественным путем.

— Вы являетесь экспертом ООН по химической безопасности, как вы считаете: использование открытых кислотонакопителей не варварство и соответствует принятым в мире нормам?

— Если бы за состоянием этого кислотонакопителя следили и не позволяли высыхать, это не было бы варварством. В мире такие накопители используют, только делают более грамотно — бетонируют, чтобы избежать загрязнения подземных вод и закисления почвы. Похожие места есть в России и во всем мире. Был в случай в Румынии, когда австралийский предприниматель, купивший золоторудное месторождение, устроил в горной чаше подобный накопитель цианидов. Его предупреждали, что это сейсмически опасный район и делать этого нельзя, и если тряхнет, все выльется сначала в реку Тису, а затем — в Дунай.

Накопитель прорвало в тот момент, когда он был заполнен доверху. Все полилось в Тису, из нее в Дунай, вся рыба всплыла вверх брюхом, была экологическая катастрофа.

— Правда ли, что особенно подвержены воздействию сернистого ангидрида дети?

— Они подвержены особенно по простой причине.

Эти газы тяжелые и они имеют свойство оседать к земле, и на небольшой высоте дети получают более высокие концентрации, чем взрослые. Главный принцип — такого не допускать, а в аварийном случае прекращать контакт людей с токсичным веществом. Поэтому нужно увезти детей от этого выброса.

Завод нельзя открывать, пока не приведут в нормальное состояние кислотонакопитель. Аксенов уже готов везти воду туда из Каркинитского залива — это элементарная вещь, которую завод должен был сделать сам.

— Какие меры предосторожности посоветуете местным жителям?

— Только восьмислойные марлевые повязки в помещениях, где открыты окна и двери. Стараться не выходить на улицу, пока данные мониторинга не покажут нормальные концентрации. Если пустят воду в кислотонакопитель, то ветер подует и через два дня все это унесет.

Следите за развитием темы«Выброс химикатов в Крыму»
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