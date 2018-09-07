В районе эпицентра землетрясения на Урале продолжается слабая сейсмическая активность
По данным ученых, в 06:08 по местному времени некоторые жители
По данным ученых, в 06:08 по местному времени некоторые жители
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Слабая сейсмическая активность продолжается в
«Слабая сейсмическая активность продолжается, сегодня в 06:08 по местному времени (04:08 мск) некоторые жители
5 сентября в 01:58 мск в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность, по уточненным данным Уральской сейсмологической сети, магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В
Ранее сообщалось, что для осмотра территории сотрудники Горного института УрО РАН 5 сентября отправились в