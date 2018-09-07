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12:24 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура ДНР сочла незаконным назначение Трапезникова врио главы республики

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики считает нелегитимным назначение на должность временно исполняющим обязанности главы ДНР Дмитрия Трапезникова.

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Источник: РИА "Новости"

«Вследствие смерти председателя совета министров ДНР наступает отставка Совмина. Таким образом, со дня смерти главы ДНР Александра Захарченко, совмещавшего свою должность с должностью председателя Совмина, указанный орган, заместители председателя Совмина, в том числе, Дмитрий Трапезников, находятся, а отставке. Таким образом, единственным легитимным органом власти в Донецкой народной республике является законодательный орган — Народный совет», — говорится в представлении и.о. генпрокурора ДНР Андрея Справка об устранении нарушений закона, распространенном в пятницу.

Согласно тексту документа, Трапезников не является первым заместителем председателя Совмина. «Такой должности в составе совета министров не предусмотрено. Поэтому на него не могло быть возложено исполнение обязанностей главы ДНР», — говорится в представлении Генпрокуратуры.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера самопровозглашенной республики.

Следите за развитием темы«Убит глава ДНР Александр Захарченко»
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