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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Охрана продуктового вызвала подкрепление для задержания первоклассницы

В Томске 7-летняя девочка пришла в магазин, чтобы купить сладости и забыла заплатить за один леденец, сообщил «Интерфакс» информированный источник.

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«После этого сотрудник внутренней службы безопасности магазина, несмотря на желание ребенка расплатиться за конфету, вызвал группу быстрого реагирования (ГБР)», — рассказал собеседник агентства.

Ребенка отпустили только после появления ее матери, которая со слезами уговорила охранников оставить девочку в покое.

По словам источника, инцидент произошел утром в пятницу в магазине «Абрикос» на улице Яковлева. Прибывшие на место сотрудники ГБР очень удивились поводу для вызова.

В ноябре прошлого года 10-летний мальчик стал пленником охранника супермаркета в Ростове-на-Дону. Сотрудник безопасности заподозрил ребенка, который обошел весь зал и побежал к школе, в воровстве. Мужчина отвел его в подвал, где находится кабинет охраны и заставил выворачивать карманы. Связаться с матерью оттуда мальчик не мог.

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