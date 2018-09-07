Охрана продуктового вызвала подкрепление для задержания первоклассницы

«После этого сотрудник внутренней службы безопасности магазина, несмотря на желание ребенка расплатиться за конфету, вызвал группу быстрого реагирования (ГБР)», — рассказал собеседник агентства.

Ребенка отпустили только после появления ее матери, которая со слезами уговорила охранников оставить девочку в покое.

По словам источника, инцидент произошел утром в пятницу в магазине «Абрикос» на улице Яковлева. Прибывшие на место сотрудники ГБР очень удивились поводу для вызова.