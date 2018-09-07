Мосгорсуд сократил на два года срок наказания экс-главе Росграницы

Такое решение апелляционная инстанции приняла, пересчитав время, проведенное им под стражей во время следствия и судебного разбирательства, из расчета день в СИЗО за полтора в колонии.

«Мой подзащитный провел под стражей четыре года, в связи с пересчетом они считаются как шесть лет», — пояснил адвокат. Таким образом, Безделову осталось отсидеть еще три года.

«У него уже есть право просить об условно-досрочном освобождении, но для этого его должны отправить в колонию, надо дождаться характеристик и так далее», — добавил Кожемякин.

В конце декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал Безделова виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Другие фигуранты дела получили сроки от 2,5 до восьми лет — благодаря тому, что суд снял с них обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. Все фигуранты дела свою вину отрицают, кроме одного, который признал ее частично. Защита Безделова добивалась оправдания.

Остальным подсудимым суд также пересчитал наказание, двоих подсудимых — Евгения Чайку и Зураби Катамадзе — суд освободил, так как срок заключения у них истек. «В заседании они участвовали по видеосвязи из СИЗО, сейчас суд направит туда бумаги и их выпустят», — пояснил адвокат.