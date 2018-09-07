Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина закрылась от Крыма - СМИ
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Что делать родителям, если ребенок не хочет учиться
Как российские светские львицы зарабатывают на хлеб с икрой
«Дикость»: россиянка о том, как зарабатывают на туристах Исландии
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Из-за осложнения после болезни в РФ умерла олимпийская чемпионка
Тарасова: действия Сотниковой недостойны чемпионки
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Kia на автосалоне в Москве: сразу 4 премьеры
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
13:39 (мск), источник: РИА Новости

Мосгорсуд сократил на два года срок наказания экс-главе Росграницы

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мосгорсуд снизил срок наказания бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову, осужденному на девять лет за хищение почти 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.

Наверх

Такое решение апелляционная инстанции приняла, пересчитав время, проведенное им под стражей во время следствия и судебного разбирательства, из расчета день в СИЗО за полтора в колонии.

«Мой подзащитный провел под стражей четыре года, в связи с пересчетом они считаются как шесть лет», — пояснил адвокат. Таким образом, Безделову осталось отсидеть еще три года.

«У него уже есть право просить об условно-досрочном освобождении, но для этого его должны отправить в колонию, надо дождаться характеристик и так далее», — добавил Кожемякин.

В конце декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал Безделова виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Другие фигуранты дела получили сроки от 2,5 до восьми лет — благодаря тому, что суд снял с них обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. Все фигуранты дела свою вину отрицают, кроме одного, который признал ее частично. Защита Безделова добивалась оправдания.

Остальным подсудимым суд также пересчитал наказание, двоих подсудимых — Евгения Чайку и Зураби Катамадзе — суд освободил, так как срок заключения у них истек. «В заседании они участвовали по видеосвязи из СИЗО, сейчас суд направит туда бумаги и их выпустят», — пояснил адвокат.

По версии следствия, Безделов в 2009 году вместе с руководителем государственной дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

 Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на 'адской' скважине
Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
США подготовились к удару России по «своим» территориям в Сирии
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
Ученые назвали продукт, защищающий от приступов и инсультов
Жене Бориса Джонсона надоело терпеть его измены
Царица полей: как кукуруза разорила СССР
Парламент ДНР назначил врио главы республики Пушилина
Международный союз биатлонистов отказался восстановить Россию
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Овечкин поселится за МКАД
Россиян заставят копить на ипотеку
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
В центре Москвы построят новый стадион
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
13-летний сын Децла копирует стиль папы Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (фото)
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь