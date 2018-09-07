Telegraph: подозреваемые в отравлении Скрипалей назвались бизнесменами для получения визы

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В среду глава британского правительства Тереза Мэй проинформировала парламент страны о выводах расследования по инциденту в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. По данным британского следствия, они приехали в Соединенное Королевство с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Источник издания утверждает, что подозреваемые сообщили британским властям о своей деятельности в сфере международной торговли и предоставили выписки со своих банковских счетов, на которых находились тысячи фунтов стерлингов.

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The Daily Telegraph в этой связи отметила, что британские визы предоставляются желающим посетить Великобританию российским гражданам только в том случае, если они могут подтвердить, что у них есть достаточно средств, чтобы вернуться обратно.

Несмотря на утверждение Скотленд-Ярда о том, что имена подозреваемых в отравлении Скрипалей скорее всего являются псевдонимами, британские спецслужбы могут знать о том, кем они являются на самом деле, отмечает газета.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.