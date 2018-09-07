Telegraph: подозреваемые в отравлении Скрипалей назвались бизнесменами для получения визы
ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выдавали себя за предпринимателей из
ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выдавали себя за предпринимателей из
В среду глава британского правительства Тереза Мэй проинформировала парламент страны о выводах расследования по инциденту в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. По данным британского следствия, они приехали в Соединенное Королевство с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
Источник издания утверждает, что подозреваемые сообщили британским властям о своей деятельности в сфере международной торговли и предоставили выписки со своих банковских счетов, на которых находились тысячи фунтов стерлингов.
The Daily Telegraph в этой связи отметила, что британские визы предоставляются желающим посетить Великобританию российским гражданам только в том случае, если они могут подтвердить, что у них есть достаточно средств, чтобы вернуться обратно.
Несмотря на утверждение
По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись воздействию боевого