Продукты и лекарства доставлены на задержанное в Южной Корее российское судно «Палладий»

Источник: РИА "Новости"

«Пришло сообщение с судна “Палладий”, один из членов экипажа сообщает, что благодаря средствам массовой информации и освещению проблем, возникших на судне, на борт доставили продукты дней на 20. Российский консул доставил необходимые лекарства», — сказал Суханов. Моряков продолжает опрашивать южнокорейская полиция, экипажу запрещен сход на берег, добавил он.

В начале этой недели моряки сообщили, что на судне заканчиваются продукты, средства гигиены, лекарства.

Как сообщалось, на прошлой неделе береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий» с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.

Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. В настоящее время задержаны капитан, судовладелец и боцман. «Палладий» находится в порту Пусан, 11 морякам запрещено сходить на берег.

Ранее экипаж встречался с российским консулом, рассказал о сложившейся ситуации. Моряки сообщили, что хотят как можно быстрее вернуться в РФ, а также о том, что имеется долг по зарплате за июль-август.

Вице-консул генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов ранее сообщил «Интерфаксу», что вопрос о репатриации моряков находится в проработке. Российские дипломаты, по его словам, «находятся в постоянном контакте с южнокорейскими властями по ситуации с задержанным российским судном и моряками».

По информации одного из моряков, «Палладий» за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.

В июне российское судно «Палладий» компании «Дальтранс» было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. руб.