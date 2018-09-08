Из-за землетрясения на Хоккайдо погиб 21 человек, 13 пропали без вести

Источник: AFP 2018

«Число погибших составляет 21 человек, шесть человек находятся в критическом состоянии, числятся пропавшими без вести 13 человек. На ликвидации последствий работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействовано 75 вертолетов», — сказал генеральный секретарь.

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Землетрясение на Хоккайдо

В ночь на четверг на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в районе Ибура, очаг залегал на глубине 37 километров.

В районе поселка Ацума, где сила толчков составила семь баллов — максимальный показатель по японской шкале, во время землетрясения произошли множественные оползни.

На острове была почти остановлена подача электроэнергии, без света остались три миллиона домохозяйств. К утру пятницы удалось наладить электроснабжение 964 тысяч домов. Полное восстановление подачи электричества займет около недели.