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07:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек

ТАСС, 8 сентября. /ТАСС/ — Также сообщается о 39 пострадавших.

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По меньшей мере шесть человек погибли, еще 39 получили травмы в результате ДТП с автобусом, произошедшим на трассе Аксарай — Анкара в Турции. Об этом в субботу сообщил телеканал NTV.

По его данным, автобус следовал из Стамбула в Адыяман на юго-востоке Турции. Как отмечается, в район аварии отправлены медицинские и пожарные бригады. Спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек.

О причинах ДТП информации пока не поступало, ведется расследование произошедшего.

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