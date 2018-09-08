СМИ: в Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек
ТАСС, 8 сентября. /ТАСС/ — Также сообщается о 39 пострадавших.
ТАСС, 8 сентября. /ТАСС/ — Также сообщается о 39 пострадавших.
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 39 получили травмы в результате ДТП с автобусом, произошедшим на трассе Аксарай — Анкара в Турции. Об этом в субботу сообщил телеканал NTV.
По его данным, автобус следовал из Стамбула в Адыяман на
Ранее сообщалось о гибели четырех человек.
О причинах ДТП информации пока не поступало, ведется расследование произошедшего.