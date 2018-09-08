Украина обратится в ОЗХО из-за химического выброса в Крыму
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МИД Украины планирует обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с ситуацией на заводе «Крымский титан». Об этом сообщила
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МИД Украины планирует обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с ситуацией на заводе «Крымский титан». Об этом сообщила
По ее словам, в данный момент министерство занимается сбором необходимых документов.
«Конечно, мы осуждаем все эти действия.<…> Мы собираем со всех причастных компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нам нужна экспертная оценка наших ведомств, и как только мы получим их — я думаю, это будет в ближайшее время, — мы сразу передадим это в ОЗХО», — заявила Беца.
Причиной химического выброса на севере Крыма стал кислотонакопитель завода «Крымский Титан». Он представляет собой открытый водоем, который значительно обмелел после того, как Киев перекрыл поставки воды по
Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда
Нормализовать ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Парящие участки с химикатами нейтрализуют с помощью известкового раствора.