Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП
СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/ — Сообщается, что авария произошла около 23:00 мск на отрезке дороги Псоу — Сухум.
СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/ — Сообщается, что авария произошла около 23:00 мск на отрезке дороги Псоу — Сухум.
По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Гагулии не пострадали.
Как сообщается на сайте кабинета министров Абхазии, ДТП произошло около 23:00 мск на отрезке дороги Псоу — Сухум.
«Автомобиль
Машина, где находился Гагулия, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе республики, сообщил ТАСС заместитель главы МВД Абхазии Казбек Кишмахов.
В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулем был молодой житель Абхазии. Обстоятельства выясняются.
Гагулия стал
Он родился в 1948 году. Занимал пост
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