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01:56 (мск), источник: ТАСС

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/ — Сообщается, что авария произошла около 23:00 мск на отрезке дороги Псоу — Сухум.

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Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером в субботу погиб в ДТП, сообщила ТАСС пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария.

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По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Гагулии не пострадали.

Как сообщается на сайте кабинета министров Абхазии, ДТП произошло около 23:00 мск на отрезке дороги Псоу — Сухум.

«Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Машина, где находился Гагулия, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе республики, сообщил ТАСС заместитель главы МВД Абхазии Казбек Кишмахов.

В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулем был молодой житель Абхазии. Обстоятельства выясняются.
Казбек Кишмахов
заместитель главы МВД Абхазии

Гагулия стал премьер-министром Абхазии в апреле 2018 года.

Он родился в 1948 году. Занимал пост премьер-министра в 1995—1997 и 2002−2003 годах. В 2003—2004 годах был главой администрации президента Абхазии, с 2004 года до назначения на должность главы кабмина руководил Торгово-промышленной палатой республики.

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