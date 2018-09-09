Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером в субботу погиб в ДТП, сообщила ТАСС пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария.

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По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Гагулии не пострадали.

Как сообщается на сайте кабинета министров Абхазии, ДТП произошло около 23:00 мск на отрезке дороги Псоу — Сухум.

«Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Машина, где находился Гагулия, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе республики, сообщил ТАСС заместитель главы МВД Абхазии Казбек Кишмахов.

В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулем был молодой житель Абхазии. Обстоятельства выясняются. Казбек Кишмахов заместитель главы МВД Абхазии

Гагулия стал премьер-министром Абхазии в апреле 2018 года.