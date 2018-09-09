Президент Абхазии не пострадал в ДТП, в котором погиб премьер-министр страны

Источник: РИА "Новости"

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ехал в одной колонне с премьер-министром страны Геннадием Гагулией, который в субботу вечером погиб в ДТП, глава государства не пострадал.

Я был в колонне. Премьер-министр республики сзади ехал в своей машине и со своей охраной. Я не пострадал. Рауль Хаджимба президент Абхазии

Ранее пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария сообщила ТАСС, что Гагулия погиб в ДТП, которое произошло около 23:00 мск 8 сентября на отрезке дороги Псоу — Сухум, водитель и охранники Гагулии не пострадали.

В свою очередь заместитель главы МВД страны Казбек Кишмахов рассказал, что машина, в которой находился премьер страны, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе республики.