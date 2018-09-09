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02:08 (мск), источник: ТАСС

Президент Абхазии не пострадал в ДТП, в котором погиб премьер-министр страны

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/ — Рауль Хаджимба ехал в одной автомобильной колонне с Геннадием Гагулией.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ехал в одной колонне с премьер-министром страны Геннадием Гагулией, который в субботу вечером погиб в ДТП, глава государства не пострадал.

Я был в колонне. Премьер-министр республики сзади ехал в своей машине и со своей охраной. Я не пострадал.
Рауль Хаджимба
президент Абхазии

Ранее пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария сообщила ТАСС, что Гагулия погиб в ДТП, которое произошло около 23:00 мск 8 сентября на отрезке дороги Псоу — Сухум, водитель и охранники Гагулии не пострадали.

В свою очередь заместитель главы МВД страны Казбек Кишмахов рассказал, что машина, в которой находился премьер страны, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе республики.

Геннадий Гагулия в составе делегации Абхазии, возглавляемой президентом Раулем Хаджимбой, находился с 4 сентября с официальным визитом в Сирии, которая 29 мая 2018 года признала независимость республики и установила с ней дипломатические отношений. 4 сентября президенты Хаджимба и Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Сирией, а также ряд межправительственных абхазо-сирийских соглашений.

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