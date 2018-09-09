Президент Абхазии не пострадал в ДТП, в котором погиб премьер-министр страны
СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/ — Рауль Хаджимба ехал в одной автомобильной колонне с Геннадием Гагулией.
СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/ — Рауль Хаджимба ехал в одной автомобильной колонне с Геннадием Гагулией.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ехал в одной колонне с
Я был в колонне.
Премьер-министрреспублики сзади ехал в своей машине и со своей охраной. Я не пострадал.
Ранее
Геннадий Гагулия в составе делегации Абхазии, возглавляемой президентом Раулем Хаджимбой, находился с 4 сентября с официальным визитом в Сирии, которая 29 мая 2018 года признала независимость республики и установила с ней дипломатические отношений. 4 сентября президенты Хаджимба и Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Сирией, а также ряд межправительственных