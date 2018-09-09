Охранник и водитель погибшего в ДТП премьер-министра Абхазии госпитализированы

Охранник и водитель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, которые в момент ДТП находились с ним в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

«Водитель и охранник премьера получили увечья. Их доставили в больницу. Состояние оценивается как тяжелое, но врачи заверили, что жить будут», — сказал он.

Водитель машины, которая столкнулась с автомобилем премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, был трезв, добавил Амичба.

Ранее пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария сообщила ТАСС, что Гагулия погиб в ДТП, которое произошло около 23:00 мск 8 сентября на отрезке дороги Псоу — Сухум, водитель и охранники Гагулии не пострадали. В свою очередь заместитель главы МВД страны Казбек Кишмахов рассказал, что машина, в которой находился премьер страны, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе республики. Геннадий Гагулия в составе делегации Абхазии, возглавляемой президентом Раулем Хаджимбой, находился с 4 сентября с официальным визитом в Сирии.

«Освидетельствование на алкоголь сделали, он [водитель машины, выехавшей на встречную полосу] трезв. Анализы на наркотики сдал, они будут [готовы] завтра», — сказал Амичба.