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01:58 (мск), источник: ТАСС

Охранник и водитель погибшего в ДТП премьер-министра Абхазии госпитализированы

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/ — Помощник генпрокурора республики Даур Амичба также отметил, что водитель машины, которая столкнулась с автомобилем Гагулии, находился в трезвом состоянии.

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Охранник и водитель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, которые в момент ДТП находились с ним в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

«Водитель и охранник премьера получили увечья. Их доставили в больницу. Состояние оценивается как тяжелое, но врачи заверили, что жить будут», — сказал он.

Водитель машины, которая столкнулась с автомобилем премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, был трезв, добавил Амичба.

Ранее пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария сообщила ТАСС, что Гагулия погиб в ДТП, которое произошло около 23:00 мск 8 сентября на отрезке дороги Псоу — Сухум, водитель и охранники Гагулии не пострадали. В свою очередь заместитель главы МВД страны Казбек Кишмахов рассказал, что машина, в которой находился премьер страны, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе республики. Геннадий Гагулия в составе делегации Абхазии, возглавляемой президентом Раулем Хаджимбой, находился с 4 сентября с официальным визитом в Сирии.

«Освидетельствование на алкоголь сделали, он [водитель машины, выехавшей на встречную полосу] трезв. Анализы на наркотики сдал, они будут [готовы] завтра», — сказал Амичба.

По его словам, предполагаемый виновник аварии 1996 года рождения, житель села Звандрипш, ехал на автомобиле «ВАЗ-2109».

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