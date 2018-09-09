В крови участника ДТП с погибшим премьером Абхазии нашли следы наркотиков
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Водитель автомобиля ВАЗ-2109, столкнувшегося с машиной
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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Водитель автомобиля ВАЗ-2109, столкнувшегося с машиной
В результате освидетельствования в его крови алкоголь не обнаружен, но тест на употребление наркотиков дал положительный результат.Казбек Махашевзаместитель министра внутренних дел Абхазии
Он уточнили, что виновник аварии 1996 года рождения, житель села Звандрипш Гудаутского района.