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05:43 (мск), источник: Интерфакс

В крови участника ДТП с погибшим премьером Абхазии нашли следы наркотиков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Водитель автомобиля ВАЗ-2109, столкнувшегося с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия в субботу вечером, был под действием наркотиков, — сообщили «Интерфаксу» в МВД Абхазии.

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В результате освидетельствования в его крови алкоголь не обнаружен, но тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Казбек Махашев
заместитель министра внутренних дел Абхазии

Он уточнили, что виновник аварии 1996 года рождения, житель села Звандрипш Гудаутского района.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП поздно вечером 8 сентября в Гудаутском районе республики. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию после официального визита руководителей республики в Сирию.

Пресс-служба МВД республики также сообщила, что госпитализированы получившие различной степени тяжести травмы, водитель и охранник премьера.

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