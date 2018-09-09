Водитель и охранник погибшего премьера Абхазии выписаны из больницы

«Премьер-министр в результате ДТП получил перелом основания черепа и когда его доставили в больницу, он уже был мертв. У водителя и охранника были небольшие травмы, после обследования они были отпущены врачами домой ", — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Рустам Зантария.