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05:37 (мск), источник: Интерфакс

Водитель и охранник погибшего премьера Абхазии выписаны из больницы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Водитель и охранник премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, которые находились с ним в машине во время ДТП, выписаны из Гудаутской больницы.

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«Премьер-министр в результате ДТП получил перелом основания черепа и когда его доставили в больницу, он уже был мертв. У водителя и охранника были небольшие травмы, после обследования они были отпущены врачами домой ", — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Рустам Зантария.

Как сообщалось, премьер Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП, которое произошло во время следования кортежа властей республики, которые возвращались после поездки в Сирию. В автомобиль главы правительства врезалась другая машина.

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