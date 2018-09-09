Водитель и охранник погибшего премьера Абхазии выписаны из больницы
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Водитель и охранник
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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Водитель и охранник
«Премьер-министр в результате ДТП получил перелом основания черепа и когда его доставили в больницу, он уже был мертв. У водителя и охранника были небольшие травмы, после обследования они были отпущены врачами домой ", — сообщил «Интерфаксу»
Как сообщалось, премьер Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП, которое произошло во время следования кортежа властей республики, которые возвращались после поездки в Сирию. В автомобиль главы правительства врезалась другая машина.