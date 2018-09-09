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10:10 (мск), источник: Интерфакс

Появилось видео столкновения крана с Крымским мостом

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — На YouTube появилось видео плавучего крана, столкнувшегося с опорой Крымского моста.

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На записи запечатлен момент после столкновения. Служба безопасности перекрыла движение на участке крайней полосы автомобильной дороги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Столкновение произошло в субботу утром. Плавучий кран сорвало с якоря, и он врезался в опору автомобильной дороги моста, повредив ограждение на участке длиной 10 метров у опоры № 227. Также кран повредил мачту освещения. Дорожное полотно и несущие конструкции не пострадали. Повреждения удалось устранить, и движение возобновилось после 15:00 по московскому времени.

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