Появилось видео столкновения крана с Крымским мостом

Столкновение произошло в субботу утром. Плавучий кран сорвало с якоря, и он врезался в опору автомобильной дороги моста, повредив ограждение на участке длиной 10 метров у опоры № 227. Также кран повредил мачту освещения. Дорожное полотно и несущие конструкции не пострадали. Повреждения удалось устранить, и движение возобновилось после 15:00 по московскому времени.