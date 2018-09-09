СМИ сообщили о серьезных ранениях матери президента Молдавии в аварии

«В результате дорожной аварии серьезно пострадала мать Игоря Додона», — пишет издание.
«Авария произошла на трассе Унгены — Кишинев, возле города Страшены. Совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдавии и джип его охраны, — говорится в сообщении. — В результате столкновения автомобиль главы государства и джип его охраны перевернулись».
Как сообщалось, в воскресенье Игорь Додон попал в дорожную аварию и был госпитализирован. В Службе государственной охраны Молдавии «Интерфаксу» сообщили, что в результате аварии президент пострадал незначительно. По словам собеседника агентства, «у него царапины и синяки».