СМИ сообщили о серьезных ранениях матери президента Молдавии в аварии

«Авария произошла на трассе Унгены — Кишинев, возле города Страшены. Совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдавии и джип его охраны, — говорится в сообщении. — В результате столкновения автомобиль главы государства и джип его охраны перевернулись».