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16:17 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о серьезных ранениях матери президента Молдавии в аварии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Мать президента Молдавии Игоря Додона получила серьезные ранения в автомобильной аварии с участием президентского кортежа, сообщает близкий к главе государства информационный портал «Bloknot-Moldova».

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«В результате дорожной аварии серьезно пострадала мать Игоря Додона», — пишет издание.

«Авария произошла на трассе Унгены — Кишинев, возле города Страшены. Совершавший обгон машины грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдавии и джип его охраны, — говорится в сообщении. — В результате столкновения автомобиль главы государства и джип его охраны перевернулись».

Как сообщалось, в воскресенье Игорь Додон попал в дорожную аварию и был госпитализирован. В Службе государственной охраны Молдавии «Интерфаксу» сообщили, что в результате аварии президент пострадал незначительно. По словам собеседника агентства, «у него царапины и синяки».

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