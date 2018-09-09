Опубликовано видео ДТП с кортежем Додона

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На записи видно, как грузовик вынесло на встречную полосу, после чего транспортное средство врезалось в автомобиль главы государства, столкнув его на обочину дороги.

Ранее стало известно, что кортеж Дондона попал в аварию на трассе Страшены — Калараш. По данным Службы госохраны, в результате происшествия три человека получили травмы легкой и средней тяжести. Сам Додон чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили советник президента Максим Лебединский.

Как отметили в администрации молдавского лидера, никто из его семьи не получил травм в результате аварии.