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18:58 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео ДТП с кортежем Додона

Служба государственной охраны Молдавии опубликовала видео ДТП с кортежем президента республики Игоря Додона.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На записи видно, как грузовик вынесло на встречную полосу, после чего транспортное средство врезалось в автомобиль главы государства, столкнув его на обочину дороги.

Ранее стало известно, что кортеж Дондона попал в аварию на трассе Страшены — Калараш. По данным Службы госохраны, в результате происшествия три человека получили травмы легкой и средней тяжести. Сам Додон чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили советник президента Максим Лебединский.

Как отметили в администрации молдавского лидера, никто из его семьи не получил травм в результате аварии.

«В СМИ появилась информация о том, что мать Игоря Додона серьезно пострадала в ДТП, она не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе главы государства.

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