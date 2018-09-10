Под стартовым комплексом космодрома Восточный нашли пустоты
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В грунте под стартовым комплексом
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В грунте под стартовым комплексом
«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения один стартового комплекса
Заказчиком работ выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — подразделение «Роскосмоса», занимающееся обслуживанием космодромов.
Контракт был подписан 5 сентября, работы выполнит компания «Адонис» из Благовещенска.
Космодром Восточный строится близ города Циолковского (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.