Под стартовым комплексом космодрома Восточный нашли пустоты

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный нашли пустоты, «Роскосмос» уже заключил контракт на их ликвидацию за 4,6 миллиона рублей, соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.