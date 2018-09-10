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05:39 (мск), источник: РИА Новости

Под стартовым комплексом космодрома Восточный нашли пустоты

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный нашли пустоты, «Роскосмос» уже заключил контракт на их ликвидацию за 4,6 миллиона рублей, соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

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9
фотографий
9
фотографий

«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения один стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме «Восточный», — говорится в конкурсной документации.

Заказчиком работ выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — подразделение «Роскосмоса», занимающееся обслуживанием космодромов.

Контракт был подписан 5 сентября, работы выполнит компания «Адонис» из Благовещенска.

Космодром Восточный строится близ города Циолковского (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

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