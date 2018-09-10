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13:00 (мск), источник: Интерфакс

Пустоты под стартовым столом на «Восточном» образовались из-за некачественного бетона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU —На стартовом комплексе космодрома «Восточный» обнаружили некачественно залитый бетон. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

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Источник: РИА "Новости"

«Специалисты ФГУП “ЦЭНКИ” выявили наличие некачественного бетона под обшивкой стартового стола на космодроме “Восточный”, однако этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации “Роскосмос” до 5 октября текущего года», — сказали в пресс-службе.

Согласно результатам проверки, отметили в пресс-службе, некачественная заливка бетона была допущена прежним подрядчиком — Спецстроем РФ.

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«Кроме того, наряду с этим замечанием, у ФГУП “ЦЭНКИ” имеется еще ряд претензий к прежнему подрядчику», — сказали в пресс-службе.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал жесткое указание об увеличении контроля при строительстве стартового комплекса для «Ангары» и привлечении специалистов Минстроя России к данному процессу.

«Также силами госкорпорации и специалистов отрасли будут проводиться параллельные проверки и контроль объектов космодрома, чтобы исключить любую нештатную ситуацию», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ЦЭНКИ потратит более 4,5 млн рублей на ликвидацию пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, стартовый комплекс РН «Союз-2» в июле текущего года был обследован научно-техническим центром «Эталон».

Пустоты обнаружены по результатам обследования плит основания путей мобильной башни обслуживания, деформационного шва между блоками А и Б, гидроизоляции стен и покрытия в местах протечек сооружения Первого стартового комплекса «Союз-2».

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