Пустоты под стартовым столом на «Восточном» образовались из-за некачественного бетона
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU —На стартовом комплексе космодрома «Восточный» обнаружили некачественно залитый бетон. Об этом сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU —На стартовом комплексе космодрома «Восточный» обнаружили некачественно залитый бетон. Об этом сообщили «Интерфаксу» в
«Специалисты ФГУП “ЦЭНКИ” выявили наличие некачественного бетона под обшивкой стартового стола на космодроме “Восточный”, однако этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации “Роскосмос” до 5 октября текущего года», — сказали в
Согласно результатам проверки, отметили в
«Кроме того, наряду с этим замечанием, у ФГУП “ЦЭНКИ” имеется еще ряд претензий к прежнему подрядчику», — сказали в
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал жесткое указание об увеличении контроля при строительстве стартового комплекса для «Ангары» и привлечении специалистов Минстроя России к данному процессу.
«Также силами госкорпорации и специалистов отрасли будут проводиться параллельные проверки и контроль объектов космодрома, чтобы исключить любую нештатную ситуацию», — сказали в
Ранее сообщалось, что ЦЭНКИ потратит более 4,5 млн рублей на ликвидацию пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания на космодроме «Восточный» в Амурской области.
Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, стартовый комплекс РН «Союз-2» в июле текущего года был обследован
Пустоты обнаружены по результатам обследования плит основания путей мобильной башни обслуживания, деформационного шва между блоками А и Б, гидроизоляции стен и покрытия в местах протечек сооружения Первого стартового комплекса «Союз-2».