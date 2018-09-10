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15:21 (мск), источник: Коммерсантъ

От ИГ и СБУ донецкого командира спасла ФСБ

В Смоленске предотвращен взрыв, готовившийся уроженцем Дагестана.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Смоленской области задержали предполагаемого участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По данным ФСБ, он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил покушение на одного из командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В СБУ связь с подозреваемым отрицают. Командир батальона Сергей Фомченков, которого предположительно хотели взорвать в Смоленске, находился в это время в ДНР.

По версии УФСБ, 30-летний уроженец Дагестана Меджид Магомедов должен был организовать взрыв в Смоленске, чтобы устранить высокопоставленного военнослужащего ДНР.

При обыске сотрудники ФСБ изъяли у задержанного пистолет с глушителем и самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. В Смоленск Магомедов приехал из Украины в августе. Оружие и взрывчатку подозреваемый забрал из схрона уже в Смоленске, уточняет пресс-служба ведомства.

«29 августа я приехал в Смоленскую область и снял квартиру. Они (организаторы теракта.— “Ъ”) мне скинули координаты дома и фото человека. Я начал ходить изучать, а фотоотчеты отправлял в СБУ Рустаму. Пластид я должен был усовершенствовать под взрывчатку. У меня был также один ПМ с глушителем и два магазина. Если бы все удачно у меня бы получилось, то я должен был приехать на территорию Украины», — признался задержанный в ходе допроса. В сети было опубликовано видео его задержания.

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По некоторым данным, высокопоставленным военным из ДНР, на которого готовилось покушение, является Сергей Фомченков — командир разведывательно-штурмового батальона.
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Он родом из Смоленска и во время отпусков часто там бывает. «Ъ» направил запрос Сергею Фомченкову. «Вряд ли, — ответил он на вопрос о том, могло ли на него готовиться покушение.— Я и правда командую батальоном на Донбассе, но я почти всегда в ДНР, в Смоленске редко бываю». Напомним, Фомченков — муж активистки Национал-большевистской партии (больше не существует, с 2007 года ее деятельность запрещена в РФ.— «Ъ») Таисии Осиповой, осужденной за удар букетом губернатора Смоленской области Виктора Маслова в сентябре 2003 года.

Собеседник «Ъ» в украинских силовых структурах полагает, что заявление ФСБ — это попытка «оправдать гибель лидера ДНР Александра Захарченко», в которой «удобнее всего» обвинить украинскую сторону. Он отметил, что украинские силовики активно противодействуют исламскому радикализму, и подчеркнул, что задержанный — гражданин России. По его словам, правоохранительные органы РФ должны «тщательнее работать со своими гражданами, чтоб они не создавали так называемые схроны с оружием». При этом источник в СБУ утверждает, что служба никак не связана с ИГ.

Александр Асадчий, Смоленск; Янина Соколовская, Киев.

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