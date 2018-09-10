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15:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как повар Джейми Оливер поймал грабителя

Известный английский повар Джейми Оливер собственноручно задержал злоумышленника, пытавшегося проникнуть в его дом в престижном лондонском районе Хайгейт.

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Источник: AP 2018

Оливер с женой и пятью детьми находился дома, в своем особняке стоимостью 8 млн фунтов, когда услышал странный шум. Выйдя на улицу, он увидел незнакомца, пытавшегося залезть к нему в дом.

«Джейми был просто вне себя, он тут же бросился в погоню за этим человеком», — рассказывает один из соседей.

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43-летний Оливер догнал незадачливого вора и повалил его на землю. Прибежавшие на шум соседи стали звонить в полицию, а Джейми удерживал вора до тех пор, пока не подъехал наряд. Мужчину, который, как пишет британская пресса, ранее уже пытался забраться в другие дома на этой улице, задержали и отвезли в полицейский участок.

На этой улице, как сообщается, живет несколько знаменитостей, среди которых — супермодель Кейт Мосс и актер Джуд Лоу. Благодаря этому происшествию, Оливер стал героем дня среди своих соседей, которые превозносят шеф-повара за смелость и самоотверженность, раздавая комментарии местным СМИ.

«Несмотря на то, что было страшно, Джейми смеялся, шутил с полицейскими и хвалил их за то, что они быстро приехали. Здесь все благодарны ему за то, что он так бысто сориентировался и поступил так смело», — сказал газете Mail один из соседей.

Тем временем журналисты выяснили, что задержанный был отпущен из полицейского участка без предъявления обвинений.

Отвечая на вопрос о том, почему это было сделано, представитель полиции не стал вдаваться в подробности этого конкретного инцидента, но пояснил, что в подобных случаях причина обычно в недостатке улик или же в том, что задержанный страдает психическим заболеванием.

Джейми Оливер — известный английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Знаменитый повар с дества страдает от дислексии в тяжелой форме и впервые прочел книгу только в 38 лет. В прошлом году он выпустил свою 20-ю книгу — о том, как быстро приготовить различные блюда из пяти ингредиентов.

Его бизнес оценивается в 150 млн фунтов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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