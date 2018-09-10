Космонавт Прокопьев показал, как латал дыру на МКС

29 августа стало известно, что МКС вдруг стала медленно терять воздух, после чего члены экипажа с помощью ультразвукового прибора обнаружили просверленное в корпусе корабля отверстие рядом с ассенизационным устройством. Космонавты сначала заклеили его специальной каптоновой лентой, а затем — герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Теперь главный вопрос — кто просверлил отверстие, для ответа на этот вопрос в РКК «Энергия» работает специальная комиссия.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-168754335&id=456239017&hash=d8f783540752a87f&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Как видите, мы спокойно здесь находимся без скафандров, никто дырку пальцем не затыкает, — пояснил космонавт, находясь внутри бытового отсека корабля “Союз”. — Вечером этого же дня мы наложили первый слой специального сертифицированного двухкомпонентного герметика, на следующий день второй и третий слой… Сейчас бытовой отсек полностью герметичен, мы можем работать».

Как отметил Прокопьев, в настоящее время эксперименты проводятся в штатном режиме, в спокойной обстановке.