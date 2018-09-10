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22:32 (мск), источник: РИА Новости

Британские СМИ рассказали о «Чистильщиках» в деле Скрипалей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери фигурируют еще четверо подозреваемых из России, пишет таблоид Mirror со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

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Они входили в состав «группы убийц», известной в России под кодовым именем «Чистильщики», утверждает издание. Всего в «команде» было шесть участников, среди них — Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании ранее обвинили в покушении на Скрипалей.

«Нужна была подстраховка, чтобы держать Скрипалей под наблюдением. Петров и Боширов должны были знать, что те не вернутся, пока они будут распылять «Новичок», — заявил один из источников таблоида.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает. Российская сторона предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых». В Москве в ответ заявили, что не располагают информацией об этих людях. По утверждению британской стороны, это два «офицера ГРУ». Лондон даже обнародовал фамилии «подозреваемых» — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом британские власти тут же оговорились, что имена ненастоящие.

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СМИ ранее неоднократно сообщали со ссылкой на анонимные источники различную информацию о расследовании, впоследствии не подтверждавшуюся. Так, таблоид The Sun писал, что Скрипалей могли отравить с помощью гречки, содержавшей нервно-паралитическое вещество. Daily Mail писала, что главной подозреваемой в преступлении является женщина.

The Sun также утверждала, что яд был якобы синтезирован в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times практически одновременно сообщила, что отравляющее вещество было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

МИД Великобритании в конце марта опубликовал в Twitter сообщение, в котором утверждалось, что специалисты из лаборатории в Портон-Дауне установили, что отравляющее вещество было произведено в России. Ранее об этом говорил и занимавший тогда пост главы внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. Позднее в самой лаборатории уточнили, что определением происхождения вещества не занимались. После этого твит Форин-офиса был удален.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Эксперт: дело Скрипалей — это информационная атака без юридических последствий
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19:27 (мск)© Ньюстюб
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