Британские СМИ рассказали о «Чистильщиках» в деле Скрипалей
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В деле об отравлении
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В деле об отравлении
Они входили в состав «группы убийц», известной в России под кодовым именем «Чистильщики», утверждает издание. Всего в «команде» было шесть участников, среди них — Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании ранее обвинили в покушении на Скрипалей.
«Нужна была подстраховка, чтобы держать Скрипалей под наблюдением. Петров и Боширов должны были знать, что те не вернутся, пока они будут распылять «Новичок», — заявил один из источников таблоида.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает. Российская сторона предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых». В Москве в ответ заявили, что не располагают информацией об этих людях. По утверждению британской стороны, это два «офицера ГРУ». Лондон даже обнародовал фамилии «подозреваемых» — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом британские власти тут же оговорились, что имена ненастоящие.
СМИ ранее неоднократно сообщали со ссылкой на анонимные источники различную информацию о расследовании, впоследствии не подтверждавшуюся. Так, таблоид The Sun писал, что Скрипалей могли отравить с помощью гречки, содержавшей
The Sun также утверждала, что яд был якобы синтезирован в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times практически одновременно сообщила, что отравляющее вещество было произведено на военной
МИД Великобритании в конце марта опубликовал в Twitter сообщение, в котором утверждалось, что специалисты из лаборатории в