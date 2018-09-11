Задержанные в США за крупную аферу россияне частично признали вину

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела, они заявили о частичном признании своей вины», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, из подозреваемых они уже переквалифицированы в обвиняемых. «Им были официально предъявлены обвинения и было отказано в выходе до суда под залог», — сказал представитель российского генконсульства. Он добавил, что бесплатных адвокатов обвиняемым предоставило американское правосудие.

В генконсульстве также добавили, что следующее слушание по этому делу пройдет 25 сентября.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых несколько россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Минюст США сообщил РИА Новости имена пятерых граждан РФ: Максим Суверин, который изначально был помещен в тюрьму Нью-Йорка, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, которые находились до этого в тюрьмах других штатов.

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По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили граждане России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.

Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.