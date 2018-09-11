Задержанные в США за крупную аферу россияне частично признали вину

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в
По его словам, из подозреваемых они уже переквалифицированы в обвиняемых. «Им были официально предъявлены обвинения и было отказано в выходе до суда под залог», — сказал представитель российского генконсульства. Он добавил, что бесплатных адвокатов обвиняемым предоставило американское правосудие.
В генконсульстве также добавили, что следующее слушание по этому делу пройдет 25 сентября.
В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых несколько россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Минюст США сообщил РИА Новости имена пятерых граждан РФ: Максим Суверин, который изначально был помещен в тюрьму
По данным прокуратуры Южного округа
Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.
Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы, а также сговор с целью отмывания денег, за что предусмотрен срок 20 лет.