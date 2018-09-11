СКР задержал главу Минздрава Камчатки по подозрению в растрате 22 млн рублей

Аналогичные дела возбуждены в отношении еще двух фигурантов — адвоката и учредителя коммерческой организации, их имена и название компании СКР не уточняет. Сообщается, что они также задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.
По версии СКР, в 2017 году подозреваемые, вступив в сговор, провели сделку по покупке по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники N3. В результате они похитили не менее 22 млн руб. Деньгами, заявили в ведомстве, «злоумышленники распорядились по своему усмотрению».
«Проведены обыски и осмотры в домах фигурантов по уголовному делу, а также в министерстве здравоохранения Камчатского края, поликлинике N3, в торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации», — добавили в СКР.