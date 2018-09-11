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10:36 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР задержал главу Минздрава Камчатки по подозрению в растрате 22 млн рублей

Глава Минздрава Камчатского края Татьяны Лемешко задержана, сообщает Следственный комитет России (СКР). Ее подозревают в растрате не менее 22 млн руб. Уголовное дело возбуждено по статье ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере), говорится в сообщении ведомства.

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Источник: Агентство «Москва»

Аналогичные дела возбуждены в отношении еще двух фигурантов — адвоката и учредителя коммерческой организации, их имена и название компании СКР не уточняет. Сообщается, что они также задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

По версии СКР, в 2017 году подозреваемые, вступив в сговор, провели сделку по покупке по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники N3. В результате они похитили не менее 22 млн руб. Деньгами, заявили в ведомстве, «злоумышленники распорядились по своему усмотрению».

«Проведены обыски и осмотры в домах фигурантов по уголовному делу, а также в министерстве здравоохранения Камчатского края, поликлинике N3, в торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации», — добавили в СКР.

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