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10:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

НАСА показало ураган «Флоренс» из космоса

Он может оказаться мощнейшим ураганом за десятилетия.

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Источник: NASA

Ураган «Флоренс», сила которого оценивается в четыре балла из пяти, надвигается на восточное побережье США.

НАСА опубликовало видео из космоса, на котором видно усиление «Флоренс» над Атлантическим океаном.

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В зоне риска урагана оказались Северная и Южная Каролина, ведется всеобщая эвакуация. По прогнозам, «Флоренс» доберется до материка в четверг, 13 сентября. Он ударит по побережью со скоростью ветра выше 230 км/ч.

«Похоже, будет прямой удар по Вирджинии, Северной и Южной Каролине», — заявил президент США Дональд Трамп. Он посоветовал гражданам придерживаться рекомендаций властей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ураганом десятилетия в США пока остается «Ирма». Он разыгрался в конце августа 2017 года и получил оценку в пять баллов. Жертвами «Ирмы» стали 134 человека. Нанесенный ущерб оценили в 64,655 млрд долларов.

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