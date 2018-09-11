НАСА показало ураган «Флоренс» из космоса
Он может оказаться мощнейшим ураганом за десятилетия.
Он может оказаться мощнейшим ураганом за десятилетия.
Ураган «Флоренс», сила которого оценивается в четыре балла из пяти, надвигается на восточное побережье США.
НАСА опубликовало видео из космоса, на котором видно усиление «Флоренс» над Атлантическим океаном.
В зоне риска урагана оказались Северная и Южная Каролина, ведется всеобщая эвакуация. По прогнозам, «Флоренс» доберется до материка в четверг, 13 сентября. Он ударит по побережью со скоростью ветра выше 230 км/ч.
«Похоже, будет прямой удар по Вирджинии, Северной и Южной Каролине», — заявил президент США Дональд Трамп. Он посоветовал гражданам придерживаться рекомендаций властей.
Ураганом десятилетия в США пока остается «Ирма». Он разыгрался в конце августа 2017 года и получил оценку в пять баллов. Жертвами «Ирмы» стали 134 человека. Нанесенный ущерб оценили в 64,655 млрд долларов.
Читайте также: