РБК: трое арестованных за заказные убийства дали показания на сенатора от КЧР

Источник: РИА "Новости"

Как пишет РБК, ранее показания на сенатора дали еще два человека, которых следствие считает причастными к убийству советника президента КЧР Фраля Шебзухова в 2010 году.

Как утверждали обвиняемые на допросах, Рауф Арашуков выделил 500 тыс. руб. на то, чтобы «запугать и побить» Фраля Шебзухова, и еще 1 млн руб. — на убийство Аслана Жукова.

С сентября члены семей убитых проводят пикеты у здания следственного управления СКР по КЧР, требуя возбудить уголовное дело в отношении сенатора. Они отправили письменное обращение председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Совета федерации Валентине Матвиенко. Авторы письма просят объединить два дела об убийствах и передать их в центральный аппарат СКР для независимого расследования. Как утверждается в письме, следователи «не просто бездействуют, а пытаются исказить ход и результаты следствия и по надуманным основаниям отказывают в привлечении к уголовной ответственности Арашукова».