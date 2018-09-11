РБК: трое арестованных за заказные убийства дали показания на сенатора от КЧР
Расул Аджиев, арестованный по делу об убийстве в 2010 году активиста черкесского молодежного движения Аслана Жукова, назвал заказчиком преступления сенатора от
Расул Аджиев, арестованный по делу об убийстве в 2010 году активиста черкесского молодежного движения Аслана Жукова, назвал заказчиком преступления сенатора от
Как пишет РБК, ранее показания на сенатора дали еще два человека, которых следствие считает причастными к убийству советника президента КЧР Фраля Шебзухова в 2010 году.
С сентября члены семей убитых проводят пикеты у здания следственного управления СКР по КЧР, требуя возбудить уголовное дело в отношении сенатора. Они отправили письменное обращение председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю Совета федерации Валентине Матвиенко. Авторы письма просят объединить два дела об убийствах и передать их в центральный аппарат СКР для независимого расследования. Как утверждается в письме, следователи «не просто бездействуют, а пытаются исказить ход и результаты следствия и по надуманным основаниям отказывают в привлечении к уголовной ответственности Арашукова».
В аппарате сенатора РБК заявили, что «с удивлением» относятся к заявлениям родственников погибших и считают обвинения безосновательными. «Никаких доказательств (причастности Рауфа Арашукова к убийствам.— “Ъ”) нет», — заявил представитель аппарата. Он добавил, что «в уполномоченные органы и судебные инстанции уже поданы заявления и иски о клевете».