Крымские школьники разгромили лопатами ночной клуб и выпили в нем газировку
В Крыму два школьника разгромили лопатами ночной клуб и вскрыли пустой сейф. Об этом сообщил Крымскому информационному агентству владелец клуба «Галерея» Владимир Геберлейн.
В Крыму два школьника разгромили лопатами ночной клуб и вскрыли пустой сейф. Об этом сообщил Крымскому информационному агентству владелец клуба «Галерея» Владимир Геберлейн.
Инцидент произошел в селе Петровка Красногвардейского района.
«Двое малолетних детей из третьего и шестого классов проникли в помещение заведения и разбили лопатами все, что смогли увидеть. Они уничтожили всю аппаратуру. После этого дети все залили пеной из огнетушителей, сели на диван и пили «Пепси-колу»
Школьники также вскрыли сейф в клубе, но денег там не обнаружили, поскольку увеселительное заведение не работает уже три месяца. Как утверждает владелец клуба, детей задержали с поличным, но они все отрицали.
«Их причастность к разгрому подтвердили камеры видеонаблюдения. Сейчас ведется следствие. С детьми и их родителями разбирается полиция. Общий ущерб оценивается в два миллиона рублей», — подчеркнул Геберлейн.
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