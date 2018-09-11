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12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Крымские школьники разгромили лопатами ночной клуб и выпили в нем газировку

В Крыму два школьника разгромили лопатами ночной клуб и вскрыли пустой сейф. Об этом сообщил Крымскому информационному агентству владелец клуба «Галерея» Владимир Геберлейн.

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Инцидент произошел в селе Петровка Красногвардейского района.

«Двое малолетних детей из третьего и шестого классов проникли в помещение заведения и разбили лопатами все, что смогли увидеть. Они уничтожили всю аппаратуру. После этого дети все залили пеной из огнетушителей, сели на диван и пили «Пепси-колу»
Владимир Геберлейн
владелец заведения

Школьники также вскрыли сейф в клубе, но денег там не обнаружили, поскольку увеселительное заведение не работает уже три месяца. Как утверждает владелец клуба, детей задержали с поличным, но они все отрицали.

«Их причастность к разгрому подтвердили камеры видеонаблюдения. Сейчас ведется следствие. С детьми и их родителями разбирается полиция. Общий ущерб оценивается в два миллиона рублей», — подчеркнул Геберлейн.

В пресс-службе МВД по Республике Крым подтвердили, что заявление принято, ведется проверка и устанавливается сумма ущерба. «По результатам проверки будет приниматься правовое решение. В том числе, безусловно, будет дана правовая оценка родителям несовершеннолетних», — подчеркнули в полиции.

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