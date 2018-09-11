В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

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В 8:46 по местному времени (15:46 по московскому) с минуты молчания на территории национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов. На ней присутствовали родственники погибших, выжившие в результате теракта, а также участники спасательной операции.

В ходе церемонии прочли имена погибших, минута молчания объявлялась шесть раз: чтобы отметить время, когда захваченные самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, когда башни рухнули, когда была совершена атака на Пентагон и когда разбился захваченный террористами самолет рейса 93.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания во вторник присутствовали на церемонии в Пенсильвании, где разбился рейс 93, контроль над которым экипаж и пассажиры пытались перехватить 11 сентября 2001 года. Президент и первая леди посетили мемориал в Шанксвилле, где на выходных открыли памятник Tower Of Voices, посвященный 40 пассажирам и членам экипажа разбившегося самолета.

Трамп в твиттере упомянул о годовщине трагедии хэштэгами #NeverForget #September11th (англ.: «никогда не забудем» и «11 сентября»). Также он подписал заявление в честь «Дня патриота», памятной даты, ежегодно отмечаемой в США в память о жертвах терактов 11 сентября.

На здании Пентагона в память о событиях 11 сентября вывесили американский флаг. На церемонии в Пентагоне присутствовали вице-президент США Майк Пенс.