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18:36 (мск), источник: Интерфакс

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — В США проходят мероприятия по случаю 17-й годовщины терактов 11 сентября, унесших жизни порядка 3 тысяч человек, сообщают во вторник американские СМИ.

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В 8:46 по местному времени (15:46 по московскому) с минуты молчания на территории национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов. На ней присутствовали родственники погибших, выжившие в результате теракта, а также участники спасательной операции.

В ходе церемонии прочли имена погибших, минута молчания объявлялась шесть раз: чтобы отметить время, когда захваченные самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, когда башни рухнули, когда была совершена атака на Пентагон и когда разбился захваченный террористами самолет рейса 93.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания во вторник присутствовали на церемонии в Пенсильвании, где разбился рейс 93, контроль над которым экипаж и пассажиры пытались перехватить 11 сентября 2001 года. Президент и первая леди посетили мемориал в Шанксвилле, где на выходных открыли памятник Tower Of Voices, посвященный 40 пассажирам и членам экипажа разбившегося самолета.

Трамп в твиттере упомянул о годовщине трагедии хэштэгами #NeverForget #September11th (англ.: «никогда не забудем» и «11 сентября»). Также он подписал заявление в честь «Дня патриота», памятной даты, ежегодно отмечаемой в США в память о жертвах терактов 11 сентября.

На здании Пентагона в память о событиях 11 сентября вывесили американский флаг. На церемонии в Пентагоне присутствовали вице-президент США Майк Пенс.

Теракты 11 сентября 2001 года — серия из четырех координированных терактов, совершенных смертниками в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

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