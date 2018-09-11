Юрий Ушаков прокомментировал появление «Аполлона» в деле Скрипалей

Источник: РИА Новости

Ранее британское издание Daily Express со ссылкой на анонимный источник в разведке сообщило, что выявить и опознать прибывших в Лондон якобы для отравления Скрипалей «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» помог завербованный российский дипломат.

«Я ничего не слышал», — сказал Ушаков.

«Фантазии и сказки»

Депутат Госдумы Андрей Луговой, в свою очередь, заявил, что версия о некоем российском дипломате является очередной сказкой, которые появляются из-за отсутствия конкретных фактов. Он отметил, что фантазии и сказки вокруг дела Скрипалей достигли уже критичного значения.

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«Во всем этом виновата британская сторона, которая вместо того, чтобы предъявить доказательные аргументы, ограничивается какими-то малопонятными заявлениями и тем самым создают почву для СМИ, журналистов, которые, не имея достаточной информации, начинают заниматься сочинением разных историй», — сказал Луговой РИА Новости.

Политик полагает, что если бы британская сторона начала сотрудничать с Россией, «тогда все стало бы понятно».

Новые «подозреваемые»

Накануне таблоид Mirror со ссылкой на источники в британских спецслужбах заявил, что в деле Скрипалей фигурируют еще четверо подозреваемых из России.

В статье утверждается, что они входили в состав «группы убийц», известной в России под кодовым именем «Чистильщики». Всего в «команде» было шесть участников, среди них — Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании ранее обвинили в покушении на Скрипалей.

«Нужна была подстраховка, чтобы держать Скрипалей под наблюдением. Петров и Боширов должны были знать, что те не вернутся, пока они будут распылять «Новичок», — заявил один из источников таблоида.

«Подстраховка» прибыла в Британию через другие аэропорты, пишет издание. При этом, со слов источника, они использовали документы граждан Евросоюза, которые сидят в тюрьмах. Это якобы было сделано для того, чтобы не получать визы.

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Отравление в Британии

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят», и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.