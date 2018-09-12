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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Верховный суд РФ отменил приговор Новосибирского облсуда о пожизненном заключении 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин; вердикт о его виновности остался в силе, сообщила РИА Новости в среду прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

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Источник: РИА Новости

«Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта», — сообщила собеседница агентства.

Прокурор пояснила, что обвинительный вердикт присяжных заседателей остался в силе, и когда дело вернется в Новосибирский областной суд для рассмотрения другому судье, будут исследоваться только материалы, характеризующие личность Чуплинского, заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, документы касающиеся гражданского иска и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима.

Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным по всем эпизодам без снисхождения. Это осталось в силе. Вопрос доказанности вины и его причастности к совершению данных преступлений на стадии, на которую возвращено дело, мы уже обсуждать не будем.
Анжелика Егорова
прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области

Таким образом, суду в новом составе предстоит назначить Чуплинскому новое наказание.

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Новосибирский областной суд 6 марта 2018 года приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин. Оглашая приговор, судья сообщила, что судмедэкспертиза в целом признала Чуплинского вменяемым, он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты признали его склонным к гомицидомании и некросадизму. Чуплинский после вынесения приговора заявил журналистам, что «безусловно» будет его обжаловать.

Как ранее сообщал СК, присяжные заседатели 28 февраля признали Чуплинского виновным в серийных убийствах. По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года он на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого, он для скрытия преступлений и своей причастности к ним расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях, считают в СК. На раскрытие преступлений потребовалось более десяти лет.

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