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12:43 (мск), источник: РИА Новости

МВД вскрыло крупное хищение в Фонде кино

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство нескольких фильмов, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.

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Источник: РИА "Новости"

В конце августа следственный отдел ОМВД по району Дорогомилово возбудил несколько дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В сентябре дела передали для дальнейшего расследования в УВД по Западному административному округу.

Сумму похищенного в МВД не уточнили. При этом, особо крупным размером признается ущерб от миллиона рублей.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».

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В мае Минкультуры попросило Генпрокуратуру помочь привлечь к ответственности ряд компаний, которые не вернули Фонду кино средства, выделенные на производство фильмов. При этом картины так и не были сняты.

Отмечалось, что соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов заключили с кинокомпаниями: ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пёс рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и ООО «МВ Синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»).

Как отмечал министр культуры Владимир Мединский, должников не будут допускать к питчингу на получение поддержки из бюджета, пока они не вернут деньги государству.

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