МВД вскрыло крупное хищение в Фонде кино
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство нескольких фильмов, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство нескольких фильмов, сообщили РИА Новости в
В конце августа следственный отдел ОМВД по району Дорогомилово возбудил несколько дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В сентябре дела передали для дальнейшего расследования в УВД по Западному административному округу.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».
В мае Минкультуры попросило Генпрокуратуру помочь привлечь к ответственности ряд компаний, которые не вернули Фонду кино средства, выделенные на производство фильмов. При этом картины так и не были сняты.
Отмечалось, что соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов заключили с кинокомпаниями: ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пёс рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и ООО «МВ Синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»).
Как отмечал министр культуры Владимир Мединский, должников не будут допускать к питчингу на получение поддержки из бюджета, пока они не вернут деньги государству.