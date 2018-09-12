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13:23 (мск), источник: Интерфакс

Вице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что распространение голословной информации о причастности американских астронавтов к разгерметизации космического корабля «Союз» крайне опасно.

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Источник: Пресс-служба Правительства России

«Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов», — сказал Борисов журналистам в среду, комментируя публикацию в СМИ.

Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак — версий можно рисовать сколько угодно.
Юрий Борисов
вице-премьер

«Факт остается фактом — давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе. Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры», — отметил Борисов.

Он подчеркнул, что Международная космическая станция — «это единый коллектив, в котором никаких политических разногласий нет и не может быть».

«Сегодня, до завершения расследования вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно», — сказал Борисов.

Газета «Коммерсантъ» в среду сообщила со ссылкой на собственные источники, что специальная комиссия «Роскосмоса», которая расследует инцидент с разгерметизацией корабля «Союз МС-09», выбрала в качестве приоритетной версии вмешательство американских астронавтов.

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