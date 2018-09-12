Вице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС

Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак — версий можно рисовать сколько угодно.

Юрий Борисов вице-премьер