Вице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU —
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU —
«Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов», — сказал Борисов журналистам в среду, комментируя публикацию в СМИ.
Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак — версий можно рисовать сколько угодно.
«Факт остается фактом — давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе. Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры», — отметил Борисов.
Он подчеркнул, что Международная космическая станция — «это единый коллектив, в котором никаких политических разногласий нет и не может быть».
«Сегодня, до завершения расследования вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно», — сказал Борисов.
Газета «Коммерсантъ» в среду сообщила со ссылкой на собственные источники, что специальная комиссия «Роскосмоса», которая расследует инцидент с разгерметизацией корабля «Союз МС-09», выбрала в качестве приоритетной версии вмешательство американских астронавтов.