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13:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мужчина украл кредитку и накупил пиццы на 8 тысяч долларов

Карточку он нашел в доме мертвой соседки.

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Житель города Бангор в Северной Ирландии похитил кредитную карту умершей соседки и в течение двух лет расплачивался ею за пиццу.

О возмутительной истории, начавшейся в августе 2015 года, сообщают британские СМИ.

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24-летний Роберт Шарки вошел в дом к пожилой соседке и обнаружил ее мертвой. Вместо того чтобы позвонить в скорую или полицию, молодой человек похитил кредитную карту женщины, 50 фунтов стерлингов наличными (около 65 долларов США) и даже прихватил с собой ее кофейную кружку.

В течение двух лет Шарки расплачивался кредиткой покойной. Как показало расследование, он потратил 6 тысяч фунтов (почти 8 тысяч долларов) на пиццу. Кроме того, он оплачивал картой свои коммунальные счета и купил новый телефон.

Труп одинокой женщины обнаружили только в 2017 году. Роберт Шарки был задержан и обвинен в незаконном проникновении в дом, воровстве и препятствовании захоронению.

Приговор мужчине вынесут 12 октября 2018 года.

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