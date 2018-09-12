Александр Петров пообещал дать комментарий по делу Скрипалей

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Во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме глава государства сообщил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых прокуратура Британии обвиняет в покушении на убийство Скрипалей, — это гражданские лица и «ничего там особенно криминального нет».

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», — отметил Путин.

Петров, ранее уже заявлявший о том, что не совершал никаких секретных поездок в Лондон с целью отравления Скрипалей, в беседе с корреспондентом «России 24» отказался давать какой-либо комментарий по поводу выдвинутых против него обвинений.

«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — заявил Александр, являющийся сотрудником томского фармацевтического НПО «Вирион» (входит в состав научно-производственного объединения «Микроген»).

Пятого сентября прокуратура Великобритании предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям: их подозревают в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей, а также британского полицейского Ника Бейли. Британский премьер Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Лондон практически сразу выступил с безапелляционным утверждением о том, что вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту, выслал российских дипломатов и уговорил сделать то же самое и другие страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Российское внешнеполитическое ведомство направило своим британским коллегам около 60 дипломатических нот, в которых содержатся требования предоставить нашей стране доступ к расследованию и пострадавшим гражданам России. Кроме того, были направлены запрос о правовой помощи и предложения о сотрудничестве (в том числе о проведении совместного расследования). Однако власти Британии до сих пор никак на них не отреагировали.