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16:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Командир МКС отрицает причастность космонавтов к порче «Союза»

Космонавты Международной космической станции (МКС) не могли умышленно повредить корабль «Союз МС-09», заявил американский космонавт, командир экипажа МКС Эндрю Фойстел телеканалу ABC. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ранее заявил, что обшивку корабля намеренно повредили сверлом.

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Источник: NASA
Я могу однозначно заявить, что экипаж не имел никакого отношения к тому, что случилось на орбите. И я считаю постыдным и даже позорным, что кто-то впустую тратит время на рассказы о том, что члены команды были вовлечены в это.
Эндрю Фойстел
командир МКС

Космонавт рассказал, что команда МКС своевременно отреагировала на инцидент. «Мы предприняли все меры, необходимые в рамках аварийного реагирования, установили местонахождение отверстия (в обшивке корабля.— “Ъ”) и заделали его», — рассказал Эндрю Фойстел. После устранения неполадок космонавты вернулись к выполнению своей работы на МКС, добавил он.

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Интервью с космонавтом вышло накануне, 11 сентября. Позднее «Ъ» стало известно, что спецкомиссия «Роскосмоса», расследующая инцидент, заподозрила, что отверстие в обшивке «Союза» могли проделать американские космонавты. Они, по мнению российских специалистов, могли это сделать намеренно, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

«Роскосмос» отказался комментировать информацию до окончания работы спецкомиссии. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что «распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции».

Подробнее о версиях случившегося на «Союзе» читайте в публикации «Ъ» «“Союз” нарушимый».

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