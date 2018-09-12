Командир МКС отрицает причастность космонавтов к порче «Союза»

Я могу однозначно заявить, что экипаж не имел никакого отношения к тому, что случилось на орбите. И я считаю постыдным и даже позорным, что кто-то впустую тратит время на рассказы о том, что члены команды были вовлечены в это.

Эндрю Фойстел командир МКС