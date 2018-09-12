Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия ответила на угрозы США бомбить российских военных
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Татьяна Васильева наладила общение со старшими внуками
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Мелания Трамп надела «военное» пальто на открытие мемориала
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Данные о жертвах уточняются: в РФ сообщили об ударе США по Сирии
В Китае восторг от "золотого удара" РФ по доллару
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Светлана Ходченкова на съемках «Казановы»: первые фото
Почему Терри не в «Спартаке»
Победитель Емельяненко отстранен за любимый препарат Родченкова
Действия россиян на отдыхе за рубежом, которые всех раздражают
5 заповедей ЗОЖ от диетолога Леди Гаги
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Путин открыл новый завод по сборке моторов
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Цвет в интерьере: 8 частых ошибок
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
15:41 (мск), источник: RTVi

Во Франции задержали веганов, которых подозревают в нападениях на мясные лавки

Во французском городе Лилль полиция задержала шесть активистов-веганов по подозрению в нападении на мясные и рыбные лавки. Об этом 12 сентября сообщает AFP.

Наверх
Источник: AFP 2018

Нападения на мясную лавку в Лилле произошло в мае. Затем, с мая по август в городе было еще несколько подобных случаев: активисты нападали на лавки, магазины и рестораны. .

Случаи вандализма происходили не только в Лилле, но и в коммунах Лескен, Вильнев-д’Аск и Вамбреши, рассказывает AFP. После себя вандалы оставляли граффити «Остановите видовую дискриминацию».

Новость
Бывший веган похудел на 54 килограмма, поедая сырое мясо

Прокуратура отметила, что шесть задержанных человек отказались давать показания. В ведомстве уточнили, что против одной из задержанных, 21-летней девушки, собрано достаточно доказательств в участии в нападении на мясную и рыбную лавки, а также на ресторан быстрого питания. Она должна предстать перед судом в середине декабря. .

Источник AFP рассказал, что вычислить подозреваемых удалось по тестам ДНК и перехвату телефонных переговоров. .

В конце июня члены Французской федерации мясников (CFBCT) обратились к главе МВД страны с просьбой защитить их от нападений вандалов. Они назвали поведение активистов «формой терроризма» .

Всего с начала 2018 года CFBCT зафиксировала несколько десятков случаев вандализма мясных лавок. .

 В Танзании депутатам запретили накладные ресницы и ногти
«Сила без правды — это слабость и зло». В Петербурге прошел крестный ход: фотогалерея
Виктория Скрипаль рассказала о подозреваемых в отравлении
В Госдуме предложили принять Дуэльный кодекс
Ученые уловили 72 странных сигнала из далекой галактики
Новый флешмоб заставляет детей «исчезать» (видео)
Костин прокомментировал совет Орешкина продавать доллары
Шаг вбок. Что даст России мирный договор с Японией?
Самолет пролетел через глаз урагана «Флоренс» (видео)
Спорт
Сборная Бразилии добилась разгромной победы Бразилия разгромила команду Сальвадора в товарищеском матче
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Татьяна Доронина отмечает 85-летие Народную артистку СССР поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев, пожелав ей здоровья, успехов и благополучия, а также отметив неповторимость создаваемых ею образов и яркую индивидуальность
Недвижимость
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Над Москвой нависла угроза квартирного дефицита
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
История россиянина о жизни в Германии
Леди
Маленькие сумочки снова в моде: как носить багет, конверт и минодьер Все это разновидности маленьких сумочек-клатчей, которые носит в руках каждый день каждая вторая девушка
Дети
Звезда Comedy Woman станет мамой во второй раз В сети обсуждают беременность Наталии Медведевой
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь