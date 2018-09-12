Во Франции задержали веганов, которых подозревают в нападениях на мясные лавки

Источник: AFP 2018

Нападения на мясную лавку в Лилле произошло в мае. Затем, с мая по август в городе было еще несколько подобных случаев: активисты нападали на лавки, магазины и рестораны. .

Случаи вандализма происходили не только в Лилле, но и в коммунах Лескен, Вильнев-д’Аск и Вамбреши, рассказывает AFP. После себя вандалы оставляли граффити «Остановите видовую дискриминацию».

Прокуратура отметила, что шесть задержанных человек отказались давать показания. В ведомстве уточнили, что против одной из задержанных, 21-летней девушки, собрано достаточно доказательств в участии в нападении на мясную и рыбную лавки, а также на ресторан быстрого питания. Она должна предстать перед судом в середине декабря. .

Источник AFP рассказал, что вычислить подозреваемых удалось по тестам ДНК и перехвату телефонных переговоров. .

В конце июня члены Французской федерации мясников (CFBCT) обратились к главе МВД страны с просьбой защитить их от нападений вандалов. Они назвали поведение активистов «формой терроризма» .