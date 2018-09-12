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16:51 (мск), источник: РИА Новости

Украинский суд арестовал акции «дочек» ВЭБ, Сбербанка и ВТБ

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка («дочка» ВЭБ), Сбербанка (дочерняя структура Сбербанка России) и «ВТБ Банка» («дочка» российского ВТБ) по иску предприятий бизнесмена Игоря Коломойского. Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

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Источник: РИА Новости

Компании Коломойского требовали признать и исполнить решение арбитражного суда Гааги от второго мая по делу о взыскании с России компенсации за утерянную в Крыму недвижимость. Среди истцов — ЧАО «Аеробуд», ООО «Приватофис», ООО «Приватленд», ООО «Эверест Истейт», ООО «Телерадиокомпания «Жиса», ООО «Крым Девелопмент», ООО «КУА «Финансовый капитал», ООО «КУА «Финансовый вектор». Всего иск подали 19 предприятий.

Также суд запретил акционерному обществу «Райффайзен Банк «Аваль» проводить любые операции на счету с ценными бумагами Сбербанка России.

Кроме того, банкам, чьи акции арестованы, запретили ликвидировать и реорганизовывать юридические лица.
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Решение суда Гааги

Разбирательство в Постоянном третейском суде о компенсации потерь украинских компаний началось в октябре 2016 года. Тогда Киев требовал выплатить восемь миллиардов долларов. Инициаторами выступили «Нафтогаз» и его «дочки».

В мае суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. УНИАН передавал, что речь идет о возмещении уже 159 миллионов долларов за «нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года».

Москва, в свою очередь, не считает себя стороной этого процесса. Россия не была представлена в суде и после вынесения вердикта неоднократно заявляла, что будет его оспаривать.

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