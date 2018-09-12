Украинский суд арестовал акции «дочек» ВЭБ, Сбербанка и ВТБ

Источник: РИА Новости

Компании Коломойского требовали признать и исполнить решение арбитражного суда Гааги от второго мая по делу о взыскании с России компенсации за утерянную в Крыму недвижимость. Среди истцов — ЧАО «Аеробуд», ООО «Приватофис», ООО «Приватленд», ООО «Эверест Истейт», ООО «Телерадиокомпания «Жиса», ООО «Крым Девелопмент», ООО «КУА «Финансовый капитал», ООО «КУА «Финансовый вектор». Всего иск подали 19 предприятий.

Также суд запретил акционерному обществу «Райффайзен Банк «Аваль» проводить любые операции на счету с ценными бумагами Сбербанка России.

Кроме того, банкам, чьи акции арестованы, запретили ликвидировать и реорганизовывать юридические лица.

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Решение суда Гааги

Разбирательство в Постоянном третейском суде о компенсации потерь украинских компаний началось в октябре 2016 года. Тогда Киев требовал выплатить восемь миллиардов долларов. Инициаторами выступили «Нафтогаз» и его «дочки».

В мае суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. УНИАН передавал, что речь идет о возмещении уже 159 миллионов долларов за «нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года».